Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Gli spoiler bavaresi di Sturm der Liebe raccontano che Paul, dopo che Josie gli ha confessato di amarlo, non avrà la possibilità di dire all'assistente di André che prova le medesime emozioni, in quanto dovrà fare i conti con l'ingombrante presenza della partner Constanze. Klee, al contempo, intuirà che Lindbergh è in procinto di dirle che si è innamorato di lui, ma il direttore amministrativo farà un passo indietro accusando la figlia di Yvonne di aver esagerato con le esternazioni a causa di qualche bicchiere di troppo.

Tina, invece, consiglierà all'amico Paul di lasciare Constanze per iniziare una storia con Josie, nel frattempo Werner rifiuterà di offrire un impiego a Carolin quando scoprirà che la stessa è stata in prigione. Lamprecht, infine, sarà disperata per non aver ottenuto il lavoro decidendo di volersene andare dalla cittadina bavarese, mentre Michael si renderà conto di essersi invaghito proprio di Carolin.

Tina spingerà Paul a lasciare Constanze per stare con Josie

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore evidenziano che da quando Josie gli ha confessato di essersi innamorata di lui quando si trovavano in baita, Paul parrà non riuscire ad esprimere alla ragazza di provare per lei i medesimi sentimenti.

O perlomeno, il direttore amministrativo dell'hotel tenterà di rivelare a Klee che la ama, ma poco prima di poter mettere sul piatto la verità verrà interrotto dalla fidanzata Constanze e dal quel momento sembrerà non riuscire più a trovare il coraggio di dichiararsi.

Come se non bastasse, Lindbergh accuserà Josie di aver esagerato dicendogli che lo ama a causa del troppo vino ingerito, nel frattempo sarà Tina a cercare di far ragionare l'amico Paul in questa intricata situazione sentimentale.

Kessler, difatti, suggerirà a Paul di troncare prima possibile la relazione con Constanze al fine di iniziarne una nuova e felice con Josie.

Werner rifiuterà di offrire un lavoro a Carolin

Le trame bavaresi di Sturm der Liebe anticipano che verrà allo scoperto una parentesi amara del passato di Carolin, difatti Werner verrà a conoscenza che la donna è stata in prigione e, come spiacevole conseguenza, deciderà di non darle il benestare per iniziare a lavorare nel lussuoso hotel.

Carolin subirà la batosta del rifiuto e, credendo di non avere più motivi per restare in quel di Bichlheim, deciderà di lasciare la cittadina tedesca e cercare fortuna altrove, ma Rosalie spiazzerà favorevolmente la nuova arrivata offrendole un impiego momentaneo al Café Liebling.

Sarà Michael, infine, a dare la buona nuova all'amica, la quale accetterà entusiasta: in quel momento il primario si renderà conto di amarla.