Daniele De Bosis, ex volto di Temptation Island, è tornato a parlare dell'addio con Benedetta Pascali. Dopo avere attivato la funzione domande, il giovane romano ha lasciato intendere che fra lui e la ex tentatrice potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Nel dettaglio, Daniele ha spiegato che i due hanno discusso per via di alcune incomprensioni ma con un po' di buona volontà è tutto risolvibile.

Le nuove dichiarazioni di Daniele

Al termine di Temptation Island, Daniele e Benedetta hanno avviato una frequentazione. Nei giorni scorsi, De Bosis rispondendo alle domande di alcuni follower aveva spiegato che fra i due la conoscenza era giunta al capolinea.

Sabato 9 settembre, però, qualcosa è cambiato. Scendendo nel dettaglio, Daniele ha attivato nuovamente la funzione domande e ha replicato in modo piccato ad un utente anonimo che ha insinuato che lui e Pascali stessero insieme per visibilità. L'ex volto di Temptation Island ha precisato che Benedetta non ha bisogno di avere popolarità, quindi si è domandato con sarcasmo come sia possibile che le persone sparino delle sentenze senza sapere come siano andate realmente le cose. Poi ha lasciato intendere che potrebbe esserci un ritorno di fiamma: "Abbiamo avuto solo delle incomprensioni che tra l’altro con un po’ di buona volontà sono risolvibili".

Un altro utente ha fatto notare a Daniele di essere stato lui a corteggiare la tentatrice all'interno del villaggio dei ragazzi.

In disaccordo, De Bosis ha riferito di avere sempre portato rispetto alla fidanzata Vittoria Egidi: "Non mi sono mai allargato più di tanto".

Benedetta Pascali punge De Bosis

Nei giorni scorsi, Benedetta Pascali aveva riservato una frecciatina al vetriolo nei confronti di Daniele De Bosis. Tutto è partito da quest'ultimo che nel rispondere alle domande di alcuni utenti su Instagram ha spiegato di avere interrotto la frequentazione, in quanto le cose non sono andate come sperava.

La diretta interessata ha replicato, sostenendo che Daniele sia una persona poco elegante poiché subito dopo avere chiuso la conoscenza non ha perso tempo per raccontarlo sui social.

In merito ad un possibile ritorno di fiamma, Benedetta ha preferito non sbilanciarsi.

Il percorso di Daniele

Daniele De Bosis ha preso parte a Temptation Island con Vittoria Egidi: lui aveva scritto al programma, perché la compagna lo pressava per avere un figlio.

All'interno dei rispettivi villaggi, Vittoria si è avvicinata a uno dei single e si è lasciata scappare anche dei commenti poco carini su Daniele. Al momento del falò di confronto fra i due fidanzati, De Bosis ha deciso di interrompere la relazione e ha lasciato il programma da solo.