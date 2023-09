Cosa sta succedendo tra Mirko e Perla? Se al falò di confronto finale di Temptation Island si sono detti addio, ultimamente sembra che tra i due ragazzi ci sia un riavvicinamento in corso. I fan si sono accorti della presenza di Brunetti e Vatiero allo stesso evento della Fashion Week, una sfilata alla quale non ha partecipato Greta Rossetti. Quest'ultima, interpellata dai curiosi sui recenti accadimenti, ha preso le distanze anche dal fidanzato dicendo che "sono fatti suoi".

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Dopo aver accusato Igor di averlo insultato con aria da bulletto, Mirko ha voltato pagina partecipando ad alcuni eventi della Fashion Week che si è svolta a Milano.

Molti protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island sono stati invitati alle sfilate, ma ad una in particolare sono stati avvistati i due ex più chiacchierati del reality-show.

Guardando le storie che Perla ha pubblicato su Instagram in questi giorni, i fan si sono subito accorti che è stata allo stesso evento dell'ex fidanzato: Vatiero e Brunetti, infatti, sono stati a pochi passi l'uno dall'altro dopo l'addio che si sono detti davanti al falò lo scorso luglio.

Questo incontro ha dato il via a una serie di gossip soprattutto perché il romano non era accompagnato da Greta, la single alla quale si è legato nel villaggio quest'estate.

Il parere di chi guardava Temptation Island

La single di Temptation Island è stata interpellata dai follower su quello che è successo negli ultimi giorni, ma la risposta che ha dato non lascia presagire nulla di buono sul futuro della sua storia d'amore.

"Mi scrivete della sfilata e di chi era presente, non mi interessa. Non voglio più essere associata a queste cose, sono fatti loro", ha sbottato Greta in una instagram storia apparsa sul suo profilo il 25 settembre scorso.

Senza mai nominare né Mirko né Perla, la tentatrice ha preso le distanze dai tanti rumor che stanno circolando in rete nell'ultimo periodo, sia quelli che la vogliono in crisi con il compagno sia quelli su un riavvicinamento in corso tra Brunetti e Vatiero.

"Mi dissocio da tutto ciò, io ero allo stadio con mia nonna", ha aggiunto Rossetti sui social network.

Dopo aver precisato che non c'è nulla di male se due ex sono nello stesso posto, la ragazza ha dichiarato: "Non mettetemi più in mezzo alle loro cose. Io non c'ero e non sapevo nulla".

La versione del pubblico di Temptation Island

Se Greta ha fatto tutto tranne che rassicurare i fan sul suo rapporto con Mirko, una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano sembra alimentare i gossip su un colpo di scena in arrivo tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

"La devono smettere di prendere in giro la gente. Mirko e Perla si sentono, si scrivono e torneranno anche insieme", si legge su Instagram la mattina del 26 settembre.

Una persona che ha preferito rimanere anonima, dunque, dà per scontato che tra Brunetti e Vatiero ci sia uno scambio di chiamate ed sms, tant'è che ha raccontato: "Hanno programmato tutto, inutile che lui fa il tonto. Abbiamo capito tutti chi sono".

L'influencer campana si è detta concorde con questa versione dei fatti, ovvero quella secondo la quale Mirko e Perla sarebbero prossimi ad un ritorno di fiamma dopo aver trascorso l'estate accanto ad altri (lei con Igor Zeetti e lui con Greta Rossetti, entrambi nel cast del reality di Canale 5).

"Lo so bene, povero chi gli crede", ha chiosato Deianira sul web sempre in merito alla coppia che negli ultimi giorni è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione mediatica per un incontro alla Fashion Week.