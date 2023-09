In Terra amara ben presto Sevda dovrà dire addio a Villa Yaman. Sarà Demir a cacciarla via, dopo aver scoperto che la donna è la madre di Ümit.

L'imprenditore crederà che la donna sia anche coinvolta nella vendetta che l'ex amante sta attuando nei suoi confronti, per questo non vorrà più avere niente a che fare con lei.

Sevda scopre che Ümit è la figlia e la sua vita si complica sempre di più

Durante le prossime puntate di Terra Amara la vita di Sevda sarà sempre più complicata. Ritroverà la figlia Ümit, ma questa unione scatenerà solo della sofferenza.

La ragazza le dirà di essere incinta del suo ex amante Demir, in realtà sarà solo una grande bugia per tenere il giovane accanto a sé, sta di fatto che Sevda farà di tutto per proteggerla.

La situazione peggiorerà quando Sermin farà divulgare per tutta Çukurova la foto che ritrae Demir e Ümit in atteggiamenti intimi. Un brutto problema per la ragazza, che non troverà riparo da nessuna parte, ma il peggio dovrà ancora arrivare.

Demir deluso da Sevda

Sempre da Sermin, Demir scoprirà che Sevda e Ümit sono madre e figlia, e la cosa lo indispettirà parecchio. Non capirà perché Sevda gli abbia nascosto questa verità per tutto questo tempo e si sentirà tradito dal suo atteggiamento. Per questo motivo prenderà una decisione drastica: cacciare Sevda da Villa Yaman.

Züleyha giungerà a casa proprio nel momento in cui Sevda verrà cacciata e rimarrà sconvolta dal comportamento della donna. È chiaro che, viste le vicissitudini, non possono più fidarsi di lei.

Il personale di servizio contro Sevda

Anche il personale di servizio se la prenderà con Sevda. "Vedo che non ti è importato di tradire una famiglia che ti ha amato e accolto a braccia aperte", le rimprovererà Saniye, che forse non vedeva l'ora che le donna venisse mandata via dalla tenuta.

Non sarà solo Saniye ad andarle contro, anche Gaffur, Fadik e Gülten le rimprovereranno il fatto di aver ferito Demir e Züleyha, che hanno fatto tanto per lei, nonostante tutte le vicissitudini con la defunta Hünkar.

Demir a Sevda: 'Devi starmi lontano'

Sevda non riuscirà più a reggere alla pressione di tutte queste accuse, anche perché lei non sentirà di aver tradito la famiglia Yaman e soprattutto non ha mai preso parte alla vendetta che la figlia ha nei confronti di Demir, anzi ha provato a farle cambiare idea in merito.

Sevda arriverà sul punto di chiedere a Demir di spararle, se in qualche modo potesse renderlo felice, ma lui non avrà nessuna intenzione di farlo: "Devi starmi lontano, non voglio vederti più".

Demir inviterà gli operai a prendere Sevda e ad accompagnarla fuori dalla villa, loro saranno abbastanza severi con lei visto che le urleranno: "Non ti vogliamo più qui, vattene!".