Durante il daytime di Amici di Maria in onda il 26 settembre, i telespettatori hanno potuto vedere la convocazione di tutti gli allievi negli studio dove viene trasmessa la puntata domenicale. La maestra Celentano ha mostrato ai ragazzi un libretto in cui ha inserito alcune regole comportamentali: tra queste ha chiesto di darle sempre del "lei", di non indossare piercing e bracciali e truccarsi poco.

Il regolamento

La maestra Celentano ha mostrato agli allievi di Amici23 un regolamento con delle regole da seguire in casetta, nei corridoi e in sala relax.

Tra le prime l'insegnante ha chiesto che tutti i ragazzi (cantanti e ballerini) quando la incontrano devono rivolgersi dando del "lei". A tal proposito ha spiegato di avere inserito tale regola, perché in varie occasioni le è capitato di incontrare un cantante che per salutarla diceva "ciao". Inoltre ha chiesto di usare poco trucco, mentre chi ha piercing e bracciali dovrà toglierli perché durante le sue lezioni non saranno ammessi.

La docente di danza classica ha fatto sapere che dovranno mantenere pulita la casetta e la sala relax pulita, altrimenti si rischieranno dei seri provvedimenti disciplinari: negli anni scorsi è sorto più volte il problema dell'igiene all'interno dei locali. Alessandra Celentano ha anche chiesto agli allievi di utilizzare abbigliamenti consoni al talent show e di curare la propria igiene personale prima di andare ad effettuare le prove.

La richiesta ai ballerini

Nel leggere il regolamento da lei stilato, la maestra Celentano ha spiegato che ogni allievo dovrebbe dormire almeno 7 ore a notte per rendere al massimo: "Per i cantanti è un consiglio, per i ballerini un ordine". Inoltre i ballerini sono tenuti a tenere sott'occhio il peso e durante le lezioni di danza sarà vietato appoggiarsi alla sbarra.

L'insegnante è stata categorica: chiunque infrangerà una o più regole riceverà un provvedimento disciplinare che potrebbe comportare anche nell'espulsione dalla scuola di Maria De Filippi.

La nuova classe di Amici

La scorsa domenica è stata formata la classe di Amici23.

Per quanto riguarda i cantanti si metteranno in gioco per accedere al serale: Holden, Mida, Holy Francisco, Matthew, Sarah, Lil Jolie, Petit, Ezio, Francesco e Mew.

Per il circuito "ballo" cercheranno di accedere alla fase del serale: Chiara Porchianello, Elia, Sofia, Chiara, Gaia, Kumo, Nicholas, Dustin e Marisol. Quest'ultimi attualmente sono conteso tra la maestra Celentano e Lo.

Attualmente infatti, Alessandra Celentano risulta essere senza alcun allievo poiché ha spiegato che nessuno è riuscito a catturare la sua attenzione.