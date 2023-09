Terra amara prosegue con il racconto delle vicende di Cukurova e i riflettori prossimamente saranno ancora puntati sulle indagini per la morte di Hunkar. Behice riuscirà a farla franca ancora per molto tempo, nonostante Gaffur abbia capito che è stata lei a uccidere la signora Yaman. A convincere Demir della colpevolezza di Behice, tuttavia, sarà un tassista, che affermerà di averla accompagnata alle rovine il giorno del delitto. Yaman non avrà bisogno di altro e correrà dalla zia di Mujgan tentando di toglierle la vita, ma verrà fermato. Anche se si scoprirà che il tassista ha mentito, Demir sarà ormai certo che Behice sia l'assassina della madre e giurerà che un giorno riuscirà a ucciderla.

Anticipazioni Terra amara: Behice ancora impunita

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate Behice continuerà a vivere la sua vita indisturbata, nonostante Gaffur abbia capito che è un'assassina. La zia di Mujgan riuscirà a tenere a bada il marito di Saniye ricattandolo. La grossa ricompensa offerta da Demir a chiunque gli porterà informazioni utili alle indagini per la morte di sua madre, però, farà gola a molti. Yaman cercherà da solo la strada verso la verità, mentre Zuleyha si affiderà a un investigatore privato, ma per giorni non ci sarà nessuna novità e il mistero dell'omicidio di Hunkar tormenterà tutti..

Anticipazioni prossime puntate: Demir spietato con Behice

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori le indagini sulla morte di Hunkar. Dopo che verrà chiesto ai tassisti se qualcuno di loro avesse ricordato qualcosa di importante del giorno del delitto, Demir riceverà una visita. Un tassista si recherà a Villa Yaman e affermerà di aver accompagnato Behice alle rovine proprio il giorno dell'omicidio di Hunkar.

Demir non avrà bisogno di approfondire e si precipiterà dalla zia di Mujgan. L'afferrerà per il collo e sarà deciso a ucciderla, ma l'intervento di Gaffur, Sevda, Zuleyha e Fadik glielo impedirà. Tornato alla villa, Demir e la moglie faranno altre domande al tassista e scopriranno che ha inventato tutto solo per ottenere la ricompensa.

L'uomo affermerà di aver sentito degli spari, mentre Hunkar è stata uccisa con un pugnale.

Nessuna prova concreta contro la zia di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Demir capirà che il tassista è solo un truffatore che gli ha mentito per ottenere la ricompensa. Non esiterà a sfogare la sua rabbia contro l'uomo, e solo Sevda e Zuleyha riusciranno a calmarlo. Nonostante non ci siano ancora delle prove concrete, Demir sarà ormai convinto che Behice sia l'assassina di Hunkar e ne parlerà con la moglie. "Un giorno ucciderò Behice con le mie stesse mani", affermerà Yaman, sempre più deciso a farsi giustizia da solo.