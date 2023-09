Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara, in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Gaffur.

L'uomo annuncerà la sua partenza e si dirà pronto a lasciare Cukurova per intraprendere un nuovo percorso professionale.

Una decisione che non piacerà affatto a Demir: nel momento in cui scoprirà come stanno le cose, andrà su tutte le furie.

Gaffur annuncia la sua partenza: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Gaffur vorrà lasciare Cukurova per trasferirsi in Germania.

Deciderà così di intraprendere un nuovo percorso lavorativo, che lo porterà a uscire di scena dal cast della soap opera per iniziare una nuova fase della sua vita.

Il momento più difficile sarà quello della comunicazione ufficiale a Demir, che non gradirà affatto la decisione di Gaffur e non potrà fare a meno di sbottare.

"Vado in Germania come lavoratore, signore. Non sto scherzando", sono le parole che userà Gaffur durante il colloquio con il ricco Yaman, nel momento in cui annuncerà la notizia della sua imminente partenza.

Demir perde le staffe con Gaffur: anticipazioni Terra amara nuove puntate

La reazione di Demir non si farà attendere: l'uomo andrà su tutte le furie e non si farà problemi ad alzare la voce, rinfacciandogli di avergli dato tutto nel corso di questi anni.

"Non farmi arrabbiare. Perché non me lo hai chiesto prima di tutto questo? Ti abbiamo dato tutto, ti ho dato tutto. Ti paghiamo, ti abbiamo dato una casa", sentenzierà subito Demir, rinfacciando all'uomo tutto quello che ha fatto per lui e la sua famiglia nel corso di questi anni.

"Qui non abbiamo niente per noi. Andrò lì e troverò una casa per poter portare anche Saniye e Uzum", proseguirà ancora Gaffur.

Gaffur messo alle strette da Demir: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Demir non accetterà le sue dimissioni senza batter ciglio e inizierà a ricattarlo, dicendogli che andrà via dalla sua tenuta solo dopo aver trovato un sostituto che possa prendere il suo posto e svolgere le sue stesse mansioni all'interno della tenuta.

Insomma Gaffur verrà messo alle strette dal perfido Yaman, che non avrà alcuna intenzione di lasciarlo andare così facilmente e proverà a mettergli i bastoni tra le ruote.

Come si evolverà la situazione? Gaffur riuscirà a trasferirsi in Germania senza subire ripercussioni negative da parte di Yaman? Zuleyha si intrometterà per far tornare il sereno?