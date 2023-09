Beautiful prosegue con la propria messa in onda su Canale 5 e le anticipazioni annunciano importanti colpi di scena che riguardano Li, la madre adottiva di Finn.

Nelle prossime puntate si scoprirà che nonostante l'aggressione di Sheila la donna non è morta come si pensa. Mentre Finn sarà furioso con Sheila e disperato per morte di sua madre, Li verrà trovata da Bill, molto spaventata e in condizioni critiche . Spencer la porterà a casa sua e la aiuterà ad aprirsi su quello che le è accaduto, ma Li non riuscirà a proferire parola.

Spoiler di Beautiful: Finn chiederà di Li a Sheila

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Finn resterà prigioniero di Sheila ancora per diverso tempo. Dopo aver tentato invano di fuggire, l'uomo si renderà conto che le sue condizioni di salute non gli permettono di liberarsi ancora di Sheila e proverà a chiederle risposte su come abbia fatto a trovarlo. Finn esigerà soprattutto delle spiegazioni su cosa sia successo a Li e Sheila farà di tutto per eludere le sue domande. Notando che la donna parla di Li al passato, Finn sarà ancora più furioso con Sheila che dovrà ammettere che Li è caduta nella baia con la sua auto, anche se gli dirà che si è trattato di un incidente.

Nel frattempo, Bill troverà la madre adottiva di Finn ancora in vita, rannicchiata in un angolo e molto spaventata, così si avvicinerà a lei per aiutarla.

Anticipazioni di Beautiful: Li sarà trovata al molo

Le prossime puntate di Beautiful vedranno al centro dei riflettori un nuovo colpo di scena.

Si scoprirà, infatti, che Li è viva e a trovarla sarà Bill che però sarà del tutto ignaro della sua identità. "Non devi avere paura, hai bisogno di aiuto", dirà Bill a Li, provando a rassicurarla.

La donna non parlerà, ma Bill riuscirà a convincerla a seguirlo a casa sua. Li arriverà a villa Spencer avvolta in una coperta e si siederà sul divano accogliendo l'invito di Bill, ma continuerà a essere spaventata a causa del trauma subito.

Bill proverà a ottenere informazioni sulla famiglia di Li e su quello che le è successo

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Li sarà salvata da Bill che la porterà da lui e le offrirà il suo aiuto. L'uomo darà alla madre adottiva di Finn qualcosa da mangiare e da bere, sperando di guadagnarsi la sua fiducia. Poi la chiederà di parlarle di sé e di dirgli almeno il suo nome, ma lei resterà ancora in silenzio.

Nel frattempo, Finn sarà sempre più furioso con Sheila che gli ribadirà che vuole farsi perdonare. Bill continuerà a fare domande a Li e quando le chiederà se abbia un figlio, lei sussulterà. Spencer capirà che la riposta è affermativa, ma Li non riuscirà ancora a parlare e a raccontargli cosa le è accaduto.