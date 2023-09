Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 10 settembre con un doppio appuntamento, Mujgan confesserà di aver mentito sulla propria gravidanza per incastrare Yilmaz nel loro matrimonio. Intanto, Akkaya deciderà di trascinare la moglie al cospetto di Zuleyha per ammettere che non hanno più avuto rapporti. Successivamente, il figlioccio di Fekeli prenderà un'importante decisione sulla permanenza di Mujgan e sua zia Behice a Cukurova. Nel frattempo, la dottoressa Hekimoglu implorerà il perdono di suo marito chiedendogli di non portarle via loro figlio.

Infine, Fikret porterà le due donne in un alloggio sicuro.

Mujgan confessa di non aspettare un figlio per salvare Fikret

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Mujgan arriverà giusto in tempo per scongiurare la morte di Fikret. Infatti, dopo aver appreso di una possibile tresca amorosa tra il nipote di Ali Rahmet e la dottoressa, Yilmaz ha deciso di ucciderlo. Tuttavia, la signorina Hekimoglu sceglierà di raccontare la verità: non è mai stata incinta e ha mentito sulla propria gravidanza soltanto per tenersi stretta suo marito. A questo punto, la collera dell'uomo sarà grandissima, tanto che neanche il buon Fekeli riuscirà a perdonare le menzogne della nuora.

Yilmaz costringe sua moglie a dire la verità al cospetto di Zuleyha

Nel frattempo, Yilmaz deciderà di trascinare Mujgan a villa Yaman per farle ammettere di aver mentito sul suo stato interessante davanti a Zuleyha. Per questo motivo, Demir capirà che in realtà l'amore tra sua moglie e l'ex fidanzato è ancora molto solido e maturerà una consapevolezza inaspettata.

Successivamente, Mujgan tornerà alla villa di Fekeli e dovrà affrontare anche sua zia che sarà molto delusa dal suo comportamento. Ciononostante, nessuno dei presenti sarà disposto a perdonare le due donne e Yilmaz le obbligherà a lasciare Cukurova per sempre e tornare a Istanbul.

Mujgan non vuole separarsi da suo figlio in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Mujgan implorerà suo marito di non separarla dal loro figlio Kerem Ali, ma a nulla serviranno le sue preghiere poiché Yilmaz sembrerà più deciso che mai a separare le loro strade per sempre. A questo punto, le donne verranno scortate dagli uomini di Akkaya all'aeroporto di Cukurova per tornare ad Istanbul, ma Fekeli fermerà la loro partenza permettendo loro di restare nel paese. Infine, Yilmaz riabbraccerà suo figlio e rivelerà il suo piano di fuga a Nazirè, mentre Fikret sistemerà la dottoressa e sua zia in un alloggio chiedendo loro di non avvicinarsi al giovane Akkaya.