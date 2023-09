Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 6 settembre, Behice non apprezzerà l'idea di Yilmaz di cedere la sua villa a Gulten e Cetin, ma non mostrerà il suo disappunto in presenza di Fekeli.

Intanto, Gaffur scoprirà che Demir offre 1 milione a chiunque consegnerà prove schiaccianti per condannare il vero assassino di Hunkar. Successivamente, Yaman chiederà al suo braccio destro di recuperare dei documenti nella stanza di sua madre, ma Gaffur non si aspetterà di trovare un dossier che potrebbe cambiargli la vita. Tuttavia, Behice lo intercetterà e minaccerà di denunciarlo per la morte di Hatip.

Infine, Zuleyha apprenderà che Mujgan è incinta.

Gaffur scopre della lauta ricompensa offerta da Demir

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Mujgan confiderà a sua zia che Yilmaz ha deciso di donare la loro villa nella tenuta Yaman a Gulten e Cetin e di essere dispiaciuta poiché suo marito non ha nemmeno voluto ascoltare il suo parere. Dal suo canto, Behice esprimerà disappunto sulla scelta del ragazzo, ma cambierà subito versione quando vedrà arrivare Fekeli. Nel contempo, Gaffur leggerà sul quotidiano della conferenza stampa tenuta dal suo padrone e scoprirà che Demir offre una lauta ricompensa a chiunque consegnerà l'assassino di sua madre nelle mani della giustizia.

Gaffur trova le prove per incastrare Behice in Terra Amara

Successivamente, Demir telefonerà a villa Yaman e chiederà al capomastro di recuperare alcuni documenti importanti dalla camera di sua madre e consegnargli alla Holding personalmente. Inoltre, l'uomo chiederà massima attenzione poiché ci sono carte molto importanti che non vanno assolutamente perse.

Per questo motivo, Gaffur entrerà nella stanza della sua defunta signora e cercando nei cassetti troverà un dossier sulla signora Hekimoglu. A questo punto, l'uomo scoprirà che Behice ha assassinato i due precedenti mariti e che avrebbe potuto fare lo stesso con Hunkar.

Behice minaccia di denunciare Gaffur ai gendarmi locali

Nell'ultima parte della puntata di Terra Amara, Behice si recherà alla villa di sua nipote per raccogliere alcuni oggetti personali ed incrocerà Gaffur che intanto sta visionando il dossier su di lei.

Nel vederla, l'uomo si spaventerà e la donna capirà che c'è qualcosa che non va. Pertanto, la signora Hekimoglu chiederà spiegazioni e il marito di Saniye confesserà di aver trovato le prove per mandarla in prigione per la morte di Hunkar. A questo punto, la zia della dottoressa minaccerà l'avversario dicendogli di essere a conoscenza dell'omicidio di Hatip per mano sua. Infine, Zuleyha scoprirà che Mujgan è in dolce attesa rimanendo sconvolta dalla cosa.