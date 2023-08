Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 6 all'11 agosto su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Hunkar Yaman farà venire in luce il segreto di Behice Hekimoglu. Sevda, invece, verrà emarginata dagli abitanti di Cukurova.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz riporta Adnan a casa

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il sottosegretario Cekirceli verrà arrestato per essersi impossessato delle terre di Cukurova grazie a una rivelazione di Fikret. Tuttavia, Behice continuerà ad avere dei sospetti sul giovane, dopo aver ritrovato un passaporto falso.

La darklady a questo punto mostrerà il documento ad Ali Rahmet, il quale si chiederà come mai suo nipote l'abbia salvato invece di lasciarlo morire per impossessarsi della sua eredità.

Nel frattempo la stampa rivelerà che Adnan non è il figlio di Demir. Pertanto, Yilmaz riporterà il bambino alla tenuta dopo averlo rapito. Intanto Demir caccerà Gulten dalla tenuta, in quanto è certo del suo coinvolgimento nel rapimento del figlio.

Gli abitanti di Cukurova emarginano Sevda

Sevda si rammaricherà dopo che Demir deciderà di sotterrare l'ascia di guerra con sua madre. Hunkar a questo punto informerà la cantante che suo figlio si è preso cura di lei solo per onorare la richiesta di Adnan senior fatta in punto di morte.

Per questo motivo gli abitanti di Cukurova emargineranno Sevda, a differenza di Zuleyha che le starà vicina.

Behice e Ali Rahmet, invece, informeranno Fikret di aver trovato il suo falso passaporto. Il nuovo arrivato racconterà di averlo usato per scappare dalla Germania dopo essere stato ricercato da un socio in affari: una versione che non convincerà Behice, la quale crederà che sia interessato all'eredità di Ali Rahmet.

Behice rischia l'arresto per la morte dei suoi due mariti

Zuleyha intimidirà Yilmaz di starle lontano dopo il rapimento di Adnan. Fekeli, intanto, chiederà a Hunkar di sposarlo, anche per dare un esempio ai rispettivi figli. Il giorno dopo, la matrona darà appuntamento a Behice in un luogo misterioso, dove le farà capire aver scoperto il suo segreto.

Hunkar così chiederà alla darklady di lasciare Cukurova se non vuole essere arrestata per la morte dei suoi due mariti. Per tutta risposta Behice finirà con il pugnalarla a morte, poi getterà i preziosi di Hunkar nel fiume per far credere che sia stata vittima di una rapina.

Alla tenuta, ben presto, Demir apparirà in ansia per il ritardo di sua madre e si imbatterà in alcune lettere della madre dove scoprirà la sua intenzione di sposare Ali Rahmet. Intanto Yilmaz chiederà perdono a Zuleyha per averla fatta soffrire dopo il rapimento Adnan.