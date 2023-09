Terra Amara va in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato turco, riguardo l'episodio di sabato 7 ottobre, raccontano che Cetin e Gulten si sposeranno, ma Rasit non si presenterà all'evento. Demir, intanto, vedrà in Zuleyha i valori adatti per prendere le redini della tenuta come all'epoca faceva Hunkar, nel frattempo Behice darà il compito a Nimet di scoprire che fine ha fatto il denaro prelevato da Yilmaz prima della sua dipartita. Fekeli, invece, chiederà a Fikret perché ha vandalizzato la lapide di Adnan senior, mentre Ali Rahmet allontanerà dalla villa Behice.

Mujgan, infine, avrà un confronto professionale con Umit per averla incaricata delle vaccinazioni.

Cetin e Gulten convoleranno a nozze

Le trame di Terra amara, in merito alla puntata che andrà in onda il 7 ottobre, evidenziano che Cetin e Gulten si sposeranno e a far da contorno al loro grande giorno ci sarà la grande festa che Zuleyha, seguendo un'antica tradizione di Hunkar, ha voluto portare avanti nonché rendere onore alla matriarca. Alle nozze, però, Rasit non si presenterà lasciando di conseguenza Fadik senza nessuno al suo fianco.

Altun, quindi, prenderà le redini della tenuta divetando la nuova signora di Cukurova: ciò sarà possibile grazie a Demir, il quale vedrà nella donna le abilità necessarie per portare avanti i valori che erano di sua madre Hunkar.

Behice, poco dopo, incaricherà Nimet di scoprire che fine abbiano fatto i soldi prelevati da Yilmaz poco tempo prima che morisse.

Mujgan chiederà invano alla madre di ospitarla negli Stati Uniti

Gli spoiler dello sceneggiato turco, riguardo la puntata di sabato 7 ottobre, rivelano che Ali Rahmet chiederà a Fikret il perché abbia distrutto la tomba di Adnan senior, così il figlio gli risponderà che i motivi sono da ricercarsi nel male che ha sparso attorno a sé il padre di Demir.

Risposta che non sarà soddisfacente per Fekeli, il quale sospetterà che dietro un gesto così zeppo di rancore ci siano motivazioni ben più profonde, mentre Zuleyha troverà una lettera dove Adnan senior risponderà a una donna che afferma di aspettare un figlio da lui dicendo alla stessa che mente riguardo al bimbo.

Behice continuerà a comportarsi malamente con Nazire e ciò farà spazientire a tal punto Ali Rahmet che deciderà di cacciare la dark lady dalla tenuta, facendola alloggiare in un appartamento ben più modesto.

Umit e Mujgan avranno un confronto per l'incarico che l'ex amante di Demir darà alla vedova di Akkaya, ovvero occuparsi delle vaccinazioni che la porterebbe a viaggiare nei vari villaggi.

Fekeli, intanto, continuerà ad attendersi dal figlioccio una risposta soddisfacente sul perché del vandalismo sulla lapide di Adnan. Nel frattempo Mujgan scoprirà che Behice è stata trasferita e si sfogherà con lei per tutti gli impedimenti e gli ostacoli che le ha messo davanti al suo cammino. La dottoressa, infine, chiederà alla madre di ospitarla negli Stati Uniti ma riceverà un secco rifiuto.