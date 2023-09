Terra Amara continua il suo appuntamento su Canale 5 e le anticipazioni di lunedì 2 ottobre annunciano grandi novità.

Mujgan e Behice incontreranno l'avvocato che le aggiornerà sul testamento di Yilmaz. La delusione sarà cocente per le due protagoniste che scopriranno che l'ammontare dell'eredità è di gran lunga inferiore alle aspettative.

Anticipazioni di Terra amara: Mujgan e Behice verso una nuova vita

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 2 ottobre raccontano che a casa Fekeli la situazione sarà sempre più insostenibile per Behice. Il cattivo rapporto della donna con Nazire e la diffidenza di Ali Rahmet la porteranno a immaginare una vita lontano da Cukurova.

Stanca di vivere in un posto che la fa sentire poco apprezzata, Behice deciderà di usare la ricca eredità di Yilmaz per costruire una nuova vita a Istanbul.

Per la donna non sarà difficile convincere Mujgan a seguirla, visto che Cukurova ha portato molta sofferenza alla dottoressa. Quest'ultima si renderà conto che dopo la morte di Yilmaz per lei sarà difficile voltare pagina restando nei posti in cui ha vissuto con lui e quindi accetterà la proposta di sua zia.

Anticipazioni della puntata di lunedì 2 ottobre: Kerem Ali manderà via Mujgan e sua zia

La puntata di Terra amara di lunedì 2 ottobre vedrà al centro delle scene la decisione di Behice e Mujgan di lasciare il ranch con Kerem Ali. Fekeli verrà a sapere di questa novità per caso, durante una discussione tra Behice e Nazire.

L'uomo si sentirà ferito e profondamente tradito soprattutto da Mujgan, tanto che manderà via lei e sua zia senza nemmeno salutarle.

Per Fekeli sarà un colpo al cuore pensare di doversi separare dal piccolo Kerem Ali dopo aver perso Yilmaz, ma non potrà fare altro che accettare la realtà.

Behice e Mujgan incontreranno l'avvocato in albergo

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di lunedì 2 ottobre Behice e Mujgan dovranno lasciare immediatamente la casa di Fekeli. Le due donne andranno a stare in albergo in attesa di ricevere l'eredità per poi trasferirsi a Istanbul. Il piano di Behice, tuttavia, subirà una battuta d'arresto.

L'avvocato che si occuperà del testamento di Yilmaz, infatti, andrà dalle due donne per dare loro una brutta notizia. Si scoprirà che la somma lasciata da Akkaya ammonta a 80 mila lire turche, una cifra totalmente diversa dalle aspettativa di Behice. La donna era certa che i terreni di Yilmaz sarebbero stati stimati a più di 60 milioni di lira e per questo penserà ad un errore. L'avvocato chiarirà la questione: Yilmaz, infatti, prima di morire aveva venduto quasi tutti i suoi beni a Hunkar. Mujgan e sua zia saranno nei guai, perché non potranno più ricominciare una vita a Istanbul come avevano progettato.