Grandi colpi di scena accadranno nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Zuleyha avrà un incidente in auto e verrà portata in ospedale, dove verserà in coma. Al momento del suo risveglio, scoprirà che ha perso il suo terzo figlio.

Demir le starà accanto, cercando di rassicurarla e di farle capire che ci sarà sempre per lei, ora che hanno capito di essere profondamente innamorati l'uno dell'altra. Nonostante ciò, il destino sarà molto crudele per entrambi.

Terra amara: Zuleyha ha un incidente e Umit le salva la vita

Züleyha era ancora ricoverata in ospedale dopo l'incidente subito con l'auto, per il quale ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico e per il quale ha perso anche il figlio che aspettava da Demir . La coppia era molto emozionata e ora tutti i loro sogni sono andati in frantumi. Suo marito è andato a trovarla perché voleva stare sempre con lei finché non si fosse ripresa.

Proprio mentre lui era con lei e la fissava, Züleyha cominciò a dare segni di risveglio. Demir si è affrettato a riferirlo al medico, che è entrato nella stanza per verificare cosa gli stesse dicendo il marito della giovane, e per confermare che tutto stesse andando bene.

"Si è svegliato", gli disse Demir con le lacrime agli occhi. Per fortuna adesso Züleyha stava meglio. Appena sveglia, la giovane ha chiamato il marito, che ha potuto entrare nella stanza per stare con lei. È la prima volta che si parlano dopo l'incidente.

Come raccontano le anticipazioni di Terra amara Zuleyha verrà a sapere che Demir ha intrecciato una storia clandestina con Umit, la nuova dottoressa che si trasferirà a Cukurova. Umit, alleata con Fikret, arriverà in città con la chiara intenzione di distruggere la famiglia Yaman, vendicandosi con qualsiasi mezzo a disposizione.

Zuleyha cercherà un confronto con lei ma, mentre sta percorrendo la strada a tutta velocità, ecco che avrà un incidente e perderà i sensi. Umit sarà dietro di lei e le salverà la vita, portandola immediatamente in ospedale. Qui, la situazione volgerà in tragedia.

Anticipazioni di Terra amara puntate Canale 5: il pianto disperato di Zuleyha

Continuando con le anticipazioni, Zuleyha verrà sottoposta a un importante intervento chirurgico e verrà messa in coma farmacologica. Una volta che si risveglierà il suo unico desiderio sarà sapere come sta il bambino che aspetta, Demir che sarà accanto a lei chinerà la testa senza dire una parola.

E così, mei nuovi episodi di Terra amara Zuleyha capirà di aver perso il bambino e inizierà a piangere in maniera incontrollata.

Demir pronto a tutto per Zuleyha

La notizia della perdita del bambino distruggerà Zuleyha, ma Demir sarà molto dolce con lei: "Non preoccuparti, vita mia, calmati".

Demir le prometterà di starle accanto: "Ce la faremo, te lo prometto", insisterà. Questa non sarà l'unica tragedia prima del gran finale di Terra amara in previsione per il mese di aprile 2024. Non resta che attendere le nuove anticipazioni per scoprire come evolveranno le trame.