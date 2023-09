Terra Amara viene trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset, così come sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di matrice turca raccontano che Saniye scoprirà che Gaffur ha impegnato un terreno che Hunkar aveva regalato a Gulten. Nel frattempo Taskin verrà messo alle strette dalla coniuge e finirà per rivelarle di essere stato truffato in merito al lavoro in Germania. Saniye, fortemente delusa, caccerà di casa il marito, così quest'ultimo penserà bene di alloggiare in gran segreto a casa di Mujgan. La dottoressa ne sarà totalmente ignara e un giorno, entrando nella sua abitazione, troverà Gaffur senza vestiti addosso perché impegnato a farsi un bagno rilassante, così la nipote di Behice si metterà a urlare finendo per far fare una barbina figura all'uomo.

Demir, infine, deciderà di licenziare in tronco Gaffur.

Saniye origlierà un dialogo tra Gulten e Gaffur

Le trame di Terra amara evidenziano che Saniye ascolterà di nascosto uno scambio di vedute tra Gaffur e Gulten dal quale capirà che il marito, senza fargliene menzione, ha impegnato un terreno che la defunta Hunkar aveva donato alla sorella.

Appresa la notizia condita dall'omissione del coniuge, Saniye sarà furente di rabbia e senza pensarci troppo caccerà di casa Gaffur, così quest'ultimo cercherà di porre rimedio raccontando cosa gli è accaduto in realtà in Germania.

Taskin, difatti, rivelerà alla moglie di essere stato vittima di una truffa e di essere tornato a Cukurova dalla Germania non per nostalgia sua e della piccola Uzum, bensì perché non aveva più un lavoro.

Anziché trovare un chiarimento, la confessione di Gaffur non farà affatto cambiare idea a Saniye, così l'uomo avrà la malsana idea di intrufolarsi in casa di Mujgan per alloggiare al suo interno. Peccato, però, che un bagno rilassante gli farà saltare il "nascondiglio".

Mujgan sorprenderà Gaffur senza vestiti addosso e Demir lo licenzierà in tronco

Dopo essere stato truffato, Gaffur dovrà quindi fare anche i conti con l'essere cacciato di casa, ma quando il capomastro deciderà di farsi un bagno rilassante per ritemprarsi un po' ecco che Mujgan farà ritorno in casa sua, ovviamente ignara che l'uomo ci sta vivendo.

La dottoressa aprirà la porta e sorprenderà Gaffur mezzo nudo, così inizierà a urlare facendo fare a Gaffur una magra figura coi vicini, Zuleyha in primis.

Come se non bastasse, gli schiamazzi della giovane Hekimoglu arriveranno anche all'orecchio di Demir, a causa delle tenuta adiacente, così Yaman deciderà di licenziare in tronco Gaffur, il quale finirà per perdere anche l'impiego professionale.