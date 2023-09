Il Paradiso delle Signore, Matteo sta mentendo a Marcello per rubargli i soldi? L'ipotesi arriva dopo che è venuto a galla che il giovane è nei guai e ha bisogno di denaro. Non si esclude quindi che abbia inscenato di essere il fratellastro di Barbieri per ottenere ciò che vuole. A sostegno di questa ipotesi, le anticipazioni su questo nuovo personaggio, che lo descrivono come tormentato e con un passato pieno di problemi e lati oscuri.

Quale sarà la verità?

Il Paradiso delle signore: la versione di Matteo non convince

La prima apparizione di Matteo nella nuova stagione della soap Il Paradiso delle signore arriva nella puntata sette, quando salva Maria da due giovani malintenzionati, strappandole poi un bacio.

Solo successivamente il giovane rivela chi è davvero e racconta di essere il figlio di Maurizio Barbieri, padre di Marcello. Matteo racconta a Salvatore che suo padre non l'ha mai voluto riconoscere e tanto meno vedere, in quanto figlio illegittimo e fonte di vergogna. Sta dicendo la verità?

La situazione si fa più complicata quando Matteo chiede un prestito a Marcello.

Il Paradiso delle Signore 8, a cosa servono davvero i soldi che Matteo chiede a Marcello?

Matteo ha chiesto dei soldi in prestito a Marcello, senza spiegare il vero motivo. Si sa che il ragazzo è figlio di Silvana che si trova in una clinica, molto malata. Probabilmente, il denaro gli serve per le costose cure.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore verrà a galla un altro tassello importante, grazie al suggerimento di Angela.

La sorella di Marcello gli consiglia di guardare in una vecchia scatola e sarà qui che troverà una commuovente lettera. Resta però il fatto che Barbieri non si fida completamente di Matteo e che, proprio per questo, comincerà a indagare su di lui e soprattutto sul loro passato, cosa emergerà?

Maurizio Barbieri, il padre di Marcello arriva nella soap Il Paradiso delle signore?

La situazione potrebbe prendere una piega diversa se Maurizio, il padre di Marcello, Angela e - forse - di Matteo venisse a Milano.

Lui solo sa la verità e cosa è successo davvero nel suo passato. Matteo del resto ha parlato poco di Maurizio, dipingendolo come un padre freddo e poco presente nella sua vita, preoccupato solo dalle apparenze e dai pettegolezzi.

Matteo non è davvero il fratellastro di Marcello?

Non si sa se Matteo menta o meno, ma quel che è certo è che un personaggio con molti lati oscuri, come è emerso dalle primissime anticipazioni di questa nuova stagione della soap Il Paradiso delle signore.

Ciò che sappiamo è che Marcello e Angela sono davvero fratelli, figli di Maurizio, regolarmente sposato. Matteo resta un mistero e potrebbe aver stretto un patto con Silvana per estorcere denaro a Marcello.