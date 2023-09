Beautiful continua con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni annunciano altri colpi di scena.

Li verrà salvata da Bill, che dopo aver ottenuto la sua fiducia la porterà a casa. Liam sarà sorpreso dall'altruismo del padre e quando andrà a casa sua sarà sconvolto nel vedere Li. La donna riuscirà a far capire a Liam e suo padre che Sheila le ha fatto del male e che Finn è vivo. Li chiederà a Spencer di portarla da suo figlio e finalmente ci sarà il tanto atteso abbraccio tra Finn e la madre, mentre Sheila andrà in iperventilazione. Bill legherà subito la donna al letto, per evitare l'ennesima fuga, ma Finn non vorrà aspettare l'arrivo della polizia per correre da Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Liam riconosce Li a casa di BIll

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che presto Li verrà salvata da Bill, che la porterà a casa sua e si prenderà cura di lei. Liam noterà in suo padre un grande cambiamento grazie a questa buona azione, ma sarà molto diffidente. Il ragazzo lo metterà in guardia per aver accolto una sconosciuta che potrebbe essere una malintenzionata. Quando Liam andrà a trovare Bill, tuttavia, vedrà Li e riconoscerà la madre di Finn. La donna si agiterà e a fatica riuscirà a far capire ai due uomini di aver subito un'aggressione da parte di Sheila. Quello che sorprenderà Bill e Liam, però, sarà soprattutto scoprire dalla donna che Finn è ancora vivo.

Anticipazioni prossime puntate: Bill e Liam scoprono che Finn è vivo

Nelle prossime puntate di Beautiful ci saranno momenti che vedranno Li al centro dei riflettori. La donna riuscirà a parlare con Liam e Bill, e dirà loro di aver salvato suo figlio subito dopo la sparatoria. In un primo momento Spencer e il figlio stenteranno a credere alle sue parole, ma pian piano rimetteranno insieme i pezzi.

"Ecco perché nessuna lapide, nessuna cerimonia funebre", ricorderà Liam. Dopo aver parlato di suo figlio, Li andrà in panico perché si renderà conto che Finn è ancora nelle mani della pericolosa Sheila. La donna chiederà a Bill di portarla dal figlio e lui accetterà senza perdere tempo. Liam, invece, contatterà Baker.

Sheila tenta ancora la fuga, ma Bill la lega al letto

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che presto Bill si precipiterà con Li nella stanza in cui Finn si trova prigioniero di Sheila. Spencer aprirà la porta e non crederà a i suoi occhi quando vedrà Finn in buona salute. L'uomo si farà da parte e lascerà spazio a Li, che finalmente potrà riabbracciare il suo amato figlio, mentre Sheila tenterà la fuga. La donna verrà fermata da Spencer, che la legherà al letto e le impedirà di sfuggire nuovamente alla giustizia. Dopo aver ritrovato Li, però, Finn chiederà di andare subito da Steffy, anche senza aspettare l'arrivo della polizia.