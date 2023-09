Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 2 ottobre, Umit svilupperà una relazione con Fikret e insieme complotteranno alle spalle di Yaman. Nel frattempo, Fekeli apprenderà da Nazirè che Mujgan e Behice stanno considerando di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali. Intanto, Behice affermerà che Kerem Ali non è suo nipote, provocando l'ira di Ali Rahmet che la caccerà via. Successivamente, le Hekimolgu si rifugeranno in un hotel, dove un avvocato comunicherà loro che l'eredità di Yilmaz è meno consistente del previsto. Infine, Demir proporrà al nuovo primario dell'ospedale un giro a Cukurova.

Fekeli caccia Behice e Mujgan dalla villa in Terra amara

Fekeli sarà informato da Nazirè riguardo a un piano che sta per essere messo in atto: Mujgan e Behice stanno seriamente valutando l'opzione di trasferirsi a Istanbul insieme al piccolo Kerem. Ali Rahmet, di fronte a questa notizia, si troverà ad esprimere la sua profonda delusione nei confronti di sua nuora, che ha preso la decisione di portargli via suo nipote poco tempo dopo la scomparsa di Yilmaz, suo figlio. A questo punto, Fekeli lascerà emergere tutto il suo dolore e giungerà alla decisione di allontanare definitivamente entrambe le donne dalla sua vita cacciandole via dalla tenuta.

Behice scopre che l'eredità di Yilmaz non è cospicua

Le due Hekimolgu, costrette dalla situazione, non avranno altra scelta se non quella di cercare rifugio in un hotel nelle giornate a venire. Appena arrivate, Mujgan inizierà a riflettere profondamente sul motivo per cui le persone a lei care sembrano non rispondere ai suoi sentimenti, ma verrà prontamente confortata da sua zia.

Successivamente, le donne riceveranno la visita di un avvocato durante la quale il legale rivelerà che la quota di eredità che spetterà alla vedova per la morte di Yilmaz sarà molto meno cospicua di quanto inizialmente previsto. Questa notizia scatenerà un'ondata di ira e tristezza senza precedenti in Behice.

Demir approfondisce la conoscenza con Umit Karahman

Demir farà la conoscenza di Umit e, in un secondo momento, le proporrà di intraprendere un giro di perlustrazione nel paese di Cukurova insieme a lui. Nel frattempo, la giovane Karhaman si recherà da Fikret e tra i due sembrerà esserci qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. Nel corso delle loro interazioni, si concederanno un bacio appassionante e inizieranno a tramare qualcosa alle spalle di Yaman, aprendo così la porta a nuovi sviluppi intriganti e sorprendenti nella trama della loro storia. Infatti, i due ragazzi sono complici e accomunati dal senso si vendetta nei confronti di Demir.