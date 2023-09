La soap opera Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5 anche l'11 e 12 settembre. Ci sarà una svolta particolare che riguarderà la gravidanza di Mujgan, la quale sarà costretta da Yilmaz ad ammettere a Zuleyha di averle mentito. Successivamente verrà punita e, insieme alla zia, sarà cacciata dalla tenuta e costretta a ritornarsene a Istanbul senza poter più vedere suo figlio Kerem Ali. Sarà Fekeli a intervenire, permettendo alle due donne di rimanere a Cukurova, pur non potendo avvicinarsi al bambino.

Intanto Zuleyha e Yilmaz si incontreranno di nascosto, mettendo in allarme un po' tutti.

Gulten, Fadik, Rasit, Cetin, Saniye e Gaffur inizieranno a pensare che sia successo qualcosa di grave.

Anticipazioni Terra amara dell'11 settembre: Mujgan ammette le sue menzogne

Mujgan vuoterà il sacco, smontando la menzogna riguardo la gravidanza e rivelando di essersi comportata in questo modo con la speranza di persuadere il marito a non divorziare, restando con lei. Yilmaz e Fekeli si arrabbieranno e il giovane Akkaya costringerà la donna a tirare fuori la verità davanti a Zuleyha. Sarà proprio in questa circostanza che Demir capirà che l'ex sarta e Yilmaz si amano tantissimo e che nulla può spezzare il loro legame. Successivamente Mujgan dovrà vedersela con la zia, ma questa volta Fekeli non avrà intenzione di perdonarla, prendendo una spiazzante decisione.

Yilmaz toglie il figlio a Mujgan e la costringe a tornare a Istanbul con Behice

Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che nella puntata dell'11 settembre Fekeli caccerà fuori dalla tenuta Mujgan e Behice. Il piccolo Kerem Ali, invece, resterà senza la mamma. Disperata, la dottoressa non potrà fare altro che implorare Yilmaz di lasciarle suo figli, ma le sue parole cadranno nel vuoto.

Durante la via per fare ritorno a Istanbul, con Mujgan e Behice scortate dagli uomini di Akkaya, interverrà Fekeli che le permetterà di rimanere a Cukurova.

Terra amara trama del 12 settembre: Gulten, Fadik, Rasit, Cetin, Saniye e Gaffur preoccupati

Molto movimentata sarà anche la puntata del 12 settembre di Terra Amara. Yilmaz vorrà ancora lasciare Cukurova, mettendo Nazire al corrente del suo piano.

Mujgan e sua zia Behice non torneranno a vivere alla tenuta, anzi saranno costrette ad alloggiare altrove. Come se non bastasse, alle due donne sarà vietato vedere il piccolo Kerem Ali.

Nel frattempo, in ospedale, Fikret e Fekeli sgrideranno l'infermiera Neriman, responsabile di aver messo in giro il pettegolezzo sulla presunta relazione tra Fikret e Mujgan. A questo punto Fekeli approfitterà della situazione per mettere in riga tutti i presenti contro le voci di gossip.

Nel frattempo Yilmaz e Zuleyha si daranno appuntamento all'insaputa di Demir: quest'ultimo, non vedendo sua moglie a casa, andrà a cercarla ovunque. Gulten, Fadik, Rasit, Cetin, Saniye e Gaffur saranno a dir poco preoccupati, in quanto temono che possa essere accaduto qualcosa di grave. Quando l'ex sarta rientrerà a casa, non potrà che ribadire a Demir di amare Yilmaz e di essere andata a incontrarlo di nascosto. La reazione di Yaman sarà decisamente spiazzante.