La nuova stagione di Uomini e donne prenderà il via lunedì 11 settembre, con la veterana Gemma Galgani subito al centro dell'attenzione. La dama torinese non perderà tempo e bacerà a stampo uno dei due cavalieri con cui starà uscendo. Ospiti di queste prime puntate, alcuni ex volti di Temptation Island, tra cui anche Francesca Sorrentino. Del tutto inattesa invece, l'ospitata dell'ex dama di Vigevano Pinuccia Della Giovanna. Da, segnalare anche il ritorno nel parterre Over della storica dama Barbara De Santi.

Gemma subito protagonista a Uomini e donne: scatta il bacio con Tonino

Lunedì 11 settembre, su Canale 5, partirà la nuova stagione di Uomini e donne. Come d'abitudine, nelle prime puntate verranno presentati i nuovi tronisti. Dalle anticipazioni su ciò che è stato registrato il 28 e 29 agosto, si viene a sapere che a sedersi sul Trono saranno due uomini e una donna. Si tratta di Brando, Cristian e Manuela Carriero. Quest'ultima è già nota al pubblico di Canale 5, visto che ha partecipato all'edizione 2021 di Temptation Island. In attesa di scoprire come si evolverà il loro percorso, nelle puntate in onda dall'11 al 15 settembre, il pubblico vedrà subito al centro dello studio Gemma Galgani. La 73enne di Torino, ancora una volta si metterà in gioco per trovare la sua anima gemella.

Ci riuscirà? Gli spoiler rivelano che la dama non perderà tempo e uscirà in esterna con due corteggiatori. Con uno dei due, un certo Tonino, scatterà un bacio a stampo. Peccato che poi in studio deciderà di non continuare la conoscenza, preferendo proseguire la frequentazione con l'altro cavaliere Maurizio.

Uomini e donne, puntate 11-15 settembre: il ritorno di Barbara De Santi

Sembra quindi che Gemma abbia iniziato questa nuova stagione di Uomini e donne, più determinata che mai a trovare l'uomo giusto. Le anticipazioni segnalano l'assenza in studio sia di Armando Incarnato sia di Riccardo Guarnieri. Diverse segnalazioni, fanno sapere che il cavaliere pugliese potrebbe essersi fidanzato proprio nel corso dell'estate.

Non sarebbe quindi più single e questo sarebbe il motivo della sua assenza.

Tra le novità di questa nuova stagione di Uomini e donne, da segnalare il ritorno nel parterre del Trono Over di Barbara De Santi. La dama, tornerà quindi nel programma a distanza di tre anni dalla sua ultima apparizione. Tra i ritorni, anche quello di Silvio, il cavaliere che nella passata edizione aveva avuto una frequentazione con Gemma. Di nuovo in studio anche Roberta Di Padua e Aurora Tropea.

U&D, spoiler prime puntate: ospite Pinuccia Della Giovanna

I telespettatori di Canale 5, in questa prima settimana di programmazione di Uomini e donne, potranno rivedere in studio anche Pinuccia Della Giovanna. L'80enne di Vigevano giungerà come ospite.

Maria De Filippi le darà infatti l'opportunità di cantare davanti a tutti il suo singolo intitolato "La canzone di Pinuccia".

Un'ospitata inaspettata, visto che Pinuccia, nel corso della scorsa edizione, era stata allontanata dal programma per via del suo comportamento assillante verso Alessandro Rausa. Tra gli ospiti di queste prime puntate di U&D, anche alcuni dei partecipanti all'ultima edizione di Temptation Island. Tra questi anche Francesca Sorrentino, l'ex fidanzata di Manuel Maura. In molti avevano chiesto a Maria De Filippi che alla ragazza venisse offerto il Trono ma per il momento non è successo.