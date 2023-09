La soap opera turca Terra Amara riserva momenti di gioia e dolore ai telespettatori italiani. Gli spoiler sulle puntate in programmazione su Canale 5 dal 25 al 30 settembre 2023, svelano che la protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) dopo la dipartita dell’amato Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) darà una svolta alla sua vita prendendo il posto della defunta Hunkar Yaman (Vahide Perçin), visto che raccoglierà la sua eredità.

Trame Terra amara, al 30 settembre: Zuleyha rimane a vivere alla tenuta Yaman

Negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 25 a sabato 30 settembre, Zuleyha sarà disperata per la perdita di Yilmaz a causa di un incidente automobilistico: la fanciulla per difendere la reputazione del marito Demir (Murat Ünalmış) vorrà andarsene via dalla tenuta Yaman.

A convincere Zuleyha a non trasferirsi altrove, però ci penserà proprio il ricco imprenditore proponendole di rimanere a vivere con lui e i figli Adnan e Leyla.

Dopo un salto temporale di tre mesi dal terribile lutto, Zuleyha si rimboccherà le maniche per portare avanti l’eredità di Hunkar. Saniye (Selin Yeninci) inviterà la fanciulla a far mettere all’asta gli abiti che appartenevano alla sua defunta suocera. Gulten (Selin Genç) invece indosserà l’abito da sposa realizzato da Altun per le sue nozze con Cetin (Aras Şenol).

Arriva la nuova dottoressa Umit a Cukurova, Altun viene eletta presidente di un’associazione benefica

Intanto a Cukurova arriverà la dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral), la quale catturerà l’attenzione di tutti gli abitanti con il suo fascino ma soprattutto poiché diventerà la nuova direttrice dell’ospedale soffiando il posto alla collega Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

Zuleyha verrà eletta presidente dell'associazione di beneficenza un tempo presieduta da Hunkar Yaman, dopo essersi candidata su consiglio di Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Riassunto episodio del 18 settembre: Yilmaz ha un terribile incidente stradale

Nell’episodio che il pubblico italiano ha visto oggi lunedì 18 settembre, Zuleyha in attesa di divorziare da Demir ha continuato a vivere con Adnan, Leyla è rimasta con il padre, mentre Kerem Alì con la madre Mujgan.

A un certo punto Yilmaz ha appreso da Nazire (Teksin Pircanli) che Kerem Ali è finito in ospedale a causa di un infortunio: l’uomo ha avuto un grave incidente stradale mentre era in procinto di raggiungere il suo secondogenito sotto lo sguardo sconvolto di Zuleyha e Demir, che si sono trovati in maniera casuale nel luogo in cui si è verificata la tragedia.

Saniye ha continuato a esternare il suo evidente fastidio per la presenza di Sevda (Nazan Kesal) alla tenuta Yaman, mentre Rasit (Şahin Vural) ha regalato un anello di fidanzamento a Fadik (Polen Emre).