La soap opera turca Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano che presto molte cose cambieranno.

Dopo aver superato il lutto per Yilmaz, Zuleyha sarà molto felice con Demir e questo farà arrabbiare Mujgan e Umit. Quest'ultima, dopo essere stata lasciata da Yaman penserà solo a vendicarsi di Zuleyha. Mujgan, invece, soffrirà per la partenza di Fikret e troverà nella dottoressa un'alleata per distruggere Zuleyha, sua nemica di sempre.

Spoiler di Terra amara: Zuleyha e Demir saranno felici insieme

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che dopo mesi di sofferenza per Zuleyha tornerà finalmente il sereno. La protagonista si innamorerà perdutamente di Demir e con suo marito costruirà il futuro che per troppo tempo avevano rimandato. Yaman non aspettava altro, ma prima di tornare con Zuleyha aveva iniziato una relazione con Umit che non prenderà affatto bene il cambiamento.

La dottoressa, piantata in asso da un giorno all'altro, sarà furiosa quando assisterà alla felicità di Zuleyha in compagnia dell'uomo che ama e studierà un modo per vendicarsi di lei. La gelosia nei confronti di Zuleyha ci sarà anche da parte di Mujgan, sua nemica da sempre.

Anticipazioni delle prossime puntate: Mujgan distrutta dalla partenza di Fikret

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori cambiamenti importanti per la vita di Zuleyha e Mujgan. La signora Altun ritroverà la felicità accanto al marito, mentre Mujgan troverà l'amore di Fikret ma presto dovrà rinunciarvi.

Il nipote di Fekeli, infatti, dopo essersi reso conto di aver fatto soffrire troppo sui zio a causa della suo odio per Yaman prenderà una decisione inaspettata. Fikret deciderà di partire appena Ali Rahmet starà meglio dopo l'infarto e saluterà Mujgan, pur dicendole di amarla molto.

Umit, abbandonata da Demir, si sfogherà con Mujgan e troverà in lei un'alleata

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Mujgan e Umit saranno profondamente infelici per aver perso i rispettivi uomini. Le due dottoresse si ritroveranno a parlare ed insieme condivideranno la forte gelosia nei confronti della felicità di Zuleyha.

Mujgan proverà a consolare Umit, ancora distrutta dall'abbandono di Demir che le aveva promesso un futuro insieme. Presto, tuttavia le due donne troveranno una sorta di serenità al pensiero di unire le loro forze contro Zuleyha.

"Non lasciare che ti faccia quello che ha fatto a me", dirà Mujgan a Umit raccontandole quello che ha passato quando era sposata con Yilmaz. La dottoressa rifletterà molto sulle parole della sua collega e penserà a come agire.