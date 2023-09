In Terra Amara Fikret si innamorerà di Züleyha e il tutto accadrà dopo la morte di Demir. Dentro di sé sentirà che innamorarsi della cognata forse non è la cosa più giusta, ma non riuscirà a trattenersi e le confesserà i suoi sentimenti, anche se la reazione di Züleyha non sarà delle migliori.

Fikret inizia a provare qualcosa di profondo nei confronti di Züleyha

Fikret è arrivato a Çukurova con la chiara intenzione di distruggere la vita di Demir e per questo motivo, anche grazie all'aiuto di Ümit, proverà a separarlo da Züleyha. A ogni modo, con il passare delle puntate, le cose cambieranno.

Fikret si avvicinerà sempre di più al fratellastro fino a quando, a causa di Abdülkadir, Demir morirà e sarà proprio in quel momento che il giovane si assumerà la responsabilità di non abbandonare Züleyha e i suoi bambini. Una vicinanza che farà scattare nel cuore di Fikret qualcosa di più profondo.

Fikret non ce la fa più: vuole confessare i suoi sentimenti a Züleyha

Fikret si innamorerà di Züleyha, ma per ovvi motivi riterrà la cosa sbagliata, visto che la donna è la moglie del suo defunto fratellastro. Proverà a dimenticarla, ma non ce la farà. Le proverà tutte, ma forse il destino ha in serbo per lui ualcos'altro, magari un futuro insieme alla donna che ama.

Lütfiye e Çetin, però, non saranno dello stesso avviso, anzi lo sproneranno a non dichiararsi con Züleyha, perché potrebbe solo complicare le cose.

Lui però non ce la farà a trattenersi e le confesserà tutto.

Züleyha non ama Fikret, ma Mehmet

Fikret le confesserà che la ama, anche se sa che lei prova dei sentimenti per Mehmet. "Non mi interessa degli ostacoli insormontabili, Züleyha io ti amo ogni giorno di più". Un vero colpo al cuore per la ragazza, che guarderà Fikret con uno sguardo strano, come se provasse pietà, e la cosa lo turberà parecchio.

Lei gli dirà che lo considera molto importante per la sua vita e che non vuole perderlo, e già questo starà a significare che lei non ha nessuna intenzione di intraprendere una storia d'amore con FIkret.

Continuerà l'amicizia tra Fikret e Züleyha?

Fikret sa che il cuore di Züleyha e già occupato, ma vorrà sentire una conferma dalla sua viva voce.

"Tu ami Mehmet, vero?", le dirà un Fikret ormai senza speranze. Züleyha annuirà e lui, spinto anche dalla gelosia, le dirà che fa male a concedergli il suo amore, in quanto reputa Mehmet una persona non degna di fiducia.

Züleyha, però, non avrà nessuna intenzione di non concedere una chance a Mehmet e a Fikret non resterà che andarsene via sconfitto e a testa bassa. Chissà se la loro amicizia continuerà: secondo le anticipazioni Fikret farà fatica a portarla avanti, al punto che chiederà a Züleyha di stargli lontano.