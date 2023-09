Prosegue la programmazione di Terra amara su Canale 5 con le nuove puntate in prima visione assoluta Mediaset. Le anticipazioni e le trame dei prossimi episodi raccontano che Demir confesserà a Sevda di avere una relazione con Umit, pregandola di non dire nulla a Zuleyha.

Yaman proverà a giustificarsi in tutti i modi, senza sapere che alle sue spalle è stato macchinato un piano perfetto per rovinarlo non solo economicamente ma anche sul piano sentimentale, facendo a pezzi il suo matrimonio: che cosa farà Sevda?

Terra amara anticipazioni: Sevda scopre che Demir e Umit hanno una relazione

L'arrivo di Umit a Cukurova porterà solo guai. La giovane e affascinante dottoressa, alleata con Fikret, sarà pronta a tutto pur di vendicarsi di Demir. Per raggiungere il suo obiettivo lo sedurrà, diventando la sua amante.

Nelle prossime puntate di Terra Amara la situazione precipiterà quando Zuleyha sparirà nel nulla mentre Demir è insieme a Umit ignaro di cosa stia accadendo alla moglie. Per fortuna Altun verrà ritrovata nel mezzo della foresta, ma i guai non saranno di certo finiti qui.

Qualche giorno dopo l'incidente nella foresta, Sevda capirà che sta succedendo qualcosa si strano e così si recherà a casa di Umit, sospettando di trovarvi Demir.

I suoi dubbi verranno confermati e non avrà paura ad affrontare Yaman, chiedendogli che cosa ci facesse insieme a Umit, visto che aveva giurato di amare Zuleyha e di essere disposto a fare qualsiasi cosa per lei. Come si giustificherà?

Demir nelle mani di Sevda: 'Non potevo immaginare che Zuleyha si innamorasse di me'

Dopo la morte di Yilmaz, tutto cambierà nelle puntate di Terra amara.

Zuleyha inizierà a provare un forte sentimento nei confronti di Demir, ignaro di ciò. Proprio quando il suo desiderio si starà per avverare, finirà tra le braccia di Umit.

Demir, durante il suo confronto con Sevda, proverà a giustificare il suo comportamento: “So che è stato un errore. Ho provato di tutto ma non avrei mai immaginato che Züleyha si innamorasse di me”.

Aggiungerà poi di aver tentato di chiudere la relazione con Umit ma che l'impresa si è rivelata molto più difficile del previsto.

Il patto tra Demir e Sevda e il dolore di Umit

Continuando con le anticipazioni, Sevda metterà in guardia Demir, poiché Umit non si arrenderà tanto facilmente, disposta a tutto pur di rovinare il suo matrimonio con Zuleyha.

A quel punto, Demir pregherà Sevda: ''Non dire nulla a Zuleyha''. La sua preghiera verrà esaudita, ma solo a una condizione: dovrà interrompere per sempre la relazione con Umit, disperata per aver perso l'uomo che prima odiava e del quale poi si sarà innamorata perdutamente.

