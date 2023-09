Le avventure della soap opera spagnola La Promessa sono sempre più movimentate. Le anticipazioni sulle puntate in programma su Canale 5 prossimamente, segnalano che i giorni successivi alle nozze tra Jimena de los Infantes (Paula Losada) e Manuel de Lujan (Arturo Sancho) non saranno affatto sereni. Quest’ultimo entrerà in crisi, poiché inizierà ad avere dei sospetti sulla buona fede della moglie, dopo che si renderà conto di provare una forte attrazione per la domestica Jana Exposito (Ana Garces). Il giovane marchese si avvicinerà alla verità, ovvero al fatto che il suo fidanzamento con Jimena non era felice, come invece lei gli ha raccontato in combutta con la perfida marchesa Cruz Ezquerdo De Luján (Eva Martin).

Spoiler spagnoli, La Promessa: Catalina e Curro insinuano dei dubbi a Manuel sulla moglie Jimena

Nei nuovi episodi della telenovela, sarà celebrato il matrimonio tra Manuel e Jimena. Dopo il lieto evento Curro (Xavi Lock) aprirà gli occhi al cugino, rivelandogli che in realtà lui e la sua novella sposa non erano innamorati l’uno dell’altra prima del suo terribile incidente aereo. Il marchese avrà dei dubbi sulla moglie, anche quando sua sorella Catalina (Carmen Asecas) gli dirà di essere stato ingannato: in poche parole Manuel apprenderà di non aver mai abbandonato la sua passione per il volo, come invece Jimena e Cruz gli hanno detto dopo che è uscito dal coma.

Il giovane marchese verrà a conoscenza quindi, che sua moglie e sua madre hanno approfittato della sua perdita di memoria per manipolarlo.

Manuel parecchio confuso si riavvicinerà alla domestica Jana, proprio quando lei dovrà lasciare la tenuta su ordine di Jimena per prestare servizio a casa dei duchi De Los Infantes: quest’ultima caccerà la rivale in preda alla furia, per aver riparato l’aereo di suo marito.

Jana lascia la tenuta, Jimena messa alle strette dal marito

Jana prima di partire rimarrà sorpresa per un gesto che Manuel farà nei suoi confronti, visto che le darà un bacio inaspettato sulle labbra: nonostante ciò, la fanciulla si vedrà costretta ad andarsene per qualche giorno. Manuel dopo aver ripensato a ciò che gli ha raccontato anche Mauro Moreno (Antonio Velazquez) a seguito della sua ripresa, affronterà Jimena per chiederle apertamente se gli ha raccontato delle menzogne.

Manuel durante una cena romantica con la moglie, dopo averle domandato per quale ragione gli ha fatto credere che lui fosse intenzionato a lasciare l’aviazione, le dirà di avere il sospetto che non sia stata sincera sul loro amore. Jimena non appena Manuel la metterà alle strette, si limiterà soltanto a dirgli che è vero tutto ciò che gli ha raccontato.