Cosa succede nelle nuove puntate di Terra Amara in programma su Canale 5? Le anticipazioni della soap raccontano che, dopo la morte di Yilmaz, cambierà tutto. Gaffur litigherà con Saniye e andrà a dormire nella casa di Mujgan, senza che nessuno lo sappia. Quando la dottoressa rientrerà per un sopralluogo, vedrà Gaffur senza vestiti, venendo a sapere che si è trasferito nella sua abitazione senza nemmeno avvisarla. La sua reazione sarà molto forte.

La morte di Yilmaz in Terra amara non sarà la sola e nelle prossime puntate Cukurova saluterà per sempre anche Mujgan.

Dopo la sua dipartita, il destino del piccolo Kerem Ali sarà nelle mani di Fikret e di Fekeli. Il bimbo rischierà infatti di essere portato via per sempre dal fratello di Mujgan.

Terra amara: Mujgan scopre che Gaffur ha occupato la sua casa nelle nuove puntate

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Terra amara raccontano che Gaffur ne combinerà un'altra delle sue. L'uomo avrà l'ennesimo litigio con Saniye e così, non volendo stare sotto lo stesso tetto, penserà bene di andare a dormire nella casa di Mujgan, rimasta vuota per qualche tempo.

Mujgan tornerà a sorpresa a casa per controllare che tutto sia in ordine, ma si spaventerà molto quando noterà che qualcuno ha soggiornato lì senza il suo permesso.

Le stanze saranno in disordine e troverà anche avanzi di cibo sparsi per la cucina. A quel punto, del tutto inaspettatamente, Gaffur uscirà dal bagno senza vestiti.

Mujgan urla a Gaffur di andare via

Senza poter immaginare che Mujgan fosse rientrata a casa, Gaffur uscirà dal bagno senza vestiti, dopo essersi fatto una doccia.

La dottoressa urlerà furiosa: ''Via da qui''.

Gaffur proverà a scusarsi e le urla di Mujgan attireranno l'attenzione di Gulten e Zuleyha, che correranno alla villa per vedere cosa sta succedendo. Davanti a quella scena, le due faranno una lunga predica a Gaffur, visibilmente imbarazzato.

Nonostante l'intervento di Zuleyha, Mujgan se la prenderà con lei accusandola apertamente di non aver fatto nulla per cambiare la situazione e aver permesso che Gaffur si intrufolasse in casa sua.

Il drammatico destino di Mujgan in Terra amara

Le anticipazioni svelano che Cukurova piangerà la morte di Mujgan in Terra amara, l'ennesima tragedia dopo la dipartita di Yilmaz. La sua famiglia sarà in ansia per il futuro del piccolo Kerem Ali.

La morte della dottoressa farà venire alla luce un retroscena sul suo passato in quanto Fekeli e Fikret scopriranno che Mujgan ha un fratello in America con il quale ha sempre avuto pessimi rapporti.

Dove rivedere le puntate di Terra amara

Il fratello di Mugan manderà il suo avvocato per portare via Kerem Ali e farlo vivere con lui e la madre in America, ci riuscirà? Come se non bastasse la vita del piccolo Kerem Ali sarà in pericolo dopo la comparsa improvvisa di una febbre molto alta, che farà pensare a una meningite.

Ricordiamo che per rivedere le puntate di Terra amara basta collegarsi al portale di Mediset Infinity, dove vengono caricate dopo la messa in onda.