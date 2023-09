Diego Daddi ha rotto il silenzio sulla crisi di coppia con la moglie Elga Enardu.

L'ex volto di Uomini e donne in una storia su Instagram ha ringraziato tutti coloro che gli stanno inviando messaggi d'affetto, aggiungendo che farà di tutto per fare in modo che tra lui e la moglie torni il sereno. Sebbene abbia confermato l'allontanamento dalla moglie, Daddi non ha specificato i motivi della frattura.

Le dichiarazioni di Diego

Martedì 26 settembre Diego Daddi ha confermato la crisi che sta vivendo con sua moglie Elga Enardu. In una storia su Instagram l'uomo ha esordito: "Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile, ma non posso rimanere indifferente a tutto il vostro affetto e supporto.

Vi ringrazio moltissimo e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto. Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere. Possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto". L'ex volto di Uomini e Donne comunque ha preferito non rivelare i motivi della rottura.

In passato Diego e Elga hanno partecipato entrambi al dating show di Maria De Filippi, ma si sono conosciuti lontano dai riflettori. Nel 2017 sono convolati a nozze, dopo otto anni di fidanzamento.

Lo sfogo di Elga Enardu

La scorsa domenica Elga Enardu si era mostrata sui social visibilmente scossa e aveva spiegato di essere tornata a casa con i suoi cani che considera la sua "unica famiglia".

In una seconda storia la 47enne aveva mostrato la cucina di casa e le valigie, scrivendo: "Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi". Infine in una terza storia l'ex tronista di Uomini e Donne aveva riferito di non voler mollare nonostante il momento difficile che sta attraversando, anche in questo caso senza fornire particolari dettagli sull'accaduto.

Il sostegno della sorella Serena Enardu

Intanto Serena Enardu ha voluto esprimere il suo sostegno alla sorella gemella Elga per il momento difficile che sta attraversando.

In un video su Instagram Serena ha affermato con gli occhi lucidi che per Elga si tratta di un momento molto pesante e di non riuscire a essere serena se la sorella non sta bene.

Tuttavia Serena si è detta convinta che Elga riuscirà a superare anche questo periodo grazie alla forza, alla caparbietà e alla volontà che l'hanno sempre contraddistinta. Infine Serena ci ha tenuto a precisare che sua sorella tutto ciò che ha nella vita se l'è guadagnato da sola e mettendoci il cuore: "Sono sicura che riuscirà ad ottenere la serenità e leggerezza che merita".