Quella di Behice sarà una delle morti "celebri" della terza stagione di Terra Amara in onda attualmente su Canale 5. La sua salma verrà portata a Istanbul, in quanto non gradita a Çukurova, ma a quanto pare nemmeno nella sua città di origine ci saranno delle persone che avranno il piacere di darle l'estremo saluto.

Behice muore, ma non può essere seppellita a Çukurova

Sarà Behice a decidere come finirà la sua vita e lo farà dopo aver confessato davanti a tutti che è stata lei a uccidere Hünkar. Non voleva che prendesse il suo posto accanto a Fekeli e temeva che con l'arrivo della signora Yaman nel ranch le cose per lei potessero cambiare in peggio.

Si toglierà la vita davanti a tutti, buttandosi da un dirupo. Ci sarà lo sguardo di Demir e Fekeli a "sorvegliare" la sua morte, come se volessero verificare che la donna se ne sia andata per sempre.

La polizia, quando prenderà il suo corpo, non avrà altro da aggiungere: il caso sull'omicidio di Hünkar Yaman verrà chiuso e il corpo di Behice verrà restituito all'unica parente presente a Çukurova, Müjgan. Si dovranno organizzare i funerali e a proposito di ciò arriverà una richiesta di Demir.

Il corpo di Behice viene portato a Istanbul

Demir si confronterà con Fekeli e gli chiederà di parlare con Müjgan: non vuole che Behice venga seppellita a Çukurova, nella città della sua amata madre, per questo vorrebbe che Müjgan portasse il feretro della zia altrove e così sarà.

Müjgan deciderà di portare Behice nella loro città d'origine, Istanbul. Nessuno a Çukurova se la sentirà di partecipare ai funerali, nonostante non abbiano nulla contro Müjgan, ma il dolore e la rabbia per la perdita di Hünkar sono ancora vividi. Ci penserà Fikret ad accompagnare Müjgan a Istanbul e il viaggio sarà lungo e doloroso.

Solo tre persone per il funerale di Behice

Nonostante tutte le tristi vicissitudini, Müjgan vorrebbe dare un degno ultimo saluto alla zia. Prima della partenza ha telefonato alle sue amiche per dare la triste notizia, sperando in una loro partecipazione alla cerimonia funebre, ma così non sarà.

Müjgan e Fikret arriveranno in cimitero e nel luogo in cui verrà sepolta Behice.

Con loro non ci sarà nessuno, solamente alcuni operai che li aiuteranno nella sepoltura. Solo successivamente si aggiungeranno altre due persone e una certa Hülya, una vecchia amica di Behice.

Müjgan le chiederà come mai le altre amiche della zia non si sono unite a loro per darle un ultimo saluto, ma Hülya arrancherà un paio di scuse che non convinceranno a pieno la dottoressa. È chiaro che tutti siano venuti a conoscenza di ciò che è successo a Çukurova, ma Müjgan forse si sarebbe aspettata un po' di empatia nei suoi confronti e la cosa non la farà stare per niente bene.