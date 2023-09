Lo sceneggiato Terra amara prosegue la propria programmazione su Canale 5 anche il 2 e 3 ottobre.

Mujgan farà una scoperta sconcertante che riguarderà il defunto Yilmaz. Tutto avrà inizio quando la dottoressa informerà Fekeli di essere in partenza insieme alla zia e al figlio Kerem Ali. Scombussolato dalla notizia, Fekeli non esiterà a cacciare le due donne dalla propria abitazione.

Una volta arrivati in un albergo costoso, Behice e sua nipote scopriranno dall'avvocato che cosa ha lasciato in eredità Yilmaz alla sua ex. La scoperta di aver ricevuto una somma esigua costringerà la dottoressa a risparmiare, in quanto non potrà nemmeno permettersi di soggiornare in un albergo di lusso.

Parlandone con Fikret, Mujgan riporterà nel dettaglio che cosa ha fatto Yilmaz.

In tutto questo la nuova dottoressa Umit e Fikret si incontreranno di nascosto, dimostrando di conoscersi da tempo.

Anticipazioni Terra amara del 2 ottobre: Mujgan e Behice cacciate dalla casa di Fekeli

L'arrivo del nuovo primario presso l'ospedale in cui lavora Mujgan, non farà altro che portare l'ex moglie di Yilmaz a decidere di lasciare Cukurova. Insieme alla zia Behice, la donna informerà Fekeli dell'intenzione di tornare a Istanbul per aprire un nuovo studio medio privato, scatenando la brutta reazione dell'uomo.

Fekeli resterà sconvolto dalla notizia poiché le due hanno intenzione di portare via pure il piccolo Kerem Ali.

Sarà così che Behice e Mujgan verranno cacciate di casa e costrette a cercare un soggiorno in un albergo.

Una volta sul posto, Behice e sua nipote avranno modo di interrogare un avvocato che è in possesso dei documenti testamentari di Yilmaz.

In questo modo si scoprirà che l'eredità che spetta a Mujgan in realtà è molto bassa.

Nel frattempo la nuova arrivata Umit avrà un misterioso incontro con Fikret, che conosce da diverso tempo.

Terra amara, spoiler del 3 ottobre: Mujgan deve risparmiare ma la zia non vuole lasciare l'hotel di lusso

Nuovi intrighi si svilupperanno nella puntata del 3 ottobre di questa soap opera turca. Una volta appreso che il defunto Yilmaz non le ha lasciato i 30 milioni sperati ma solo qualche migliaio di lire turche, Mujgan si ritroverà a corto di denaro e dovrà stringere la cinghia.

La dottoressa cercherà in ogni modo di convincere la zia ad andare a dormire in un albergo più economico, in modo da non sperperare i soldi che le sono rimasti, ma Behice non ne vorrà sapere.

Sarà così che Mujgan si recherà da Fikret per metterlo al corrente del gesto del suo ex, ignara che l'uomo sia già a conoscenza di tutti i dettagli. Yilmaz, prima di morire, aveva venduto a Hunkar le sue proprietà e ora i soldi sono spariti misteriosamente. La dottoressa sospetterà che Zuleyha sia a conoscenza di dove siano finiti questi milioni.