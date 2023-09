In Terra Amara, forse, Gaffur non si sarebbe mai immaginato di vivere una vita senza la sua Saniye, invece sarà così. La donna morirà a causa di un incidente stradale che non le lascerà via di scampo e lui dovrà darsi da fare per crescere da solo la piccola Üzüm. Al suo fianco, però, ci sarà sempre una persona su cui contare, Züleyha, che considererà sia lui che la bambina come membri della sua famiglia.

Gaffur affronta la morte di Saniye e Gülten

La quarta stagione di Terra amara segnerà una svolta drastica nella vita di Gaffur. La sua Saniye morirà sul colpo in un incidente stradale e come se non bastasse insieme a lei se ne andrà Gülten.

Gaffur si troverà improvvisamente senza la sua famiglia e con alle spalle una responsabilità importante: crescere da solo la piccola Üzüm, che nella sua piccola vita si è già ritrovata a vivere due lutti importanti, quello della madre biologica e di Saniye.

Le difficoltà di Gaffur

Gaffur non potrà non pensare anche alla sorella Gülten, che ha cresciuto come se fosse una figlia, e al bambino che portava in grembo, che per la prima volta l'avrebbe fatto diventare zio.

La vita di Gaffur diventerà improvvisamente buia e difficile, e non avrà la benché minima idea di come continuare a vivere senza la sua Saniye, che per lui era più di un pilastro. Dovrà adattarsi a una nuova vita, in cui il suo perno sarà Üzüm.

La nuova vita con Üzüm

Gaffur imparerà i compiti base per far sì che la bambina possa crescere nel migliore dei modi. Imparerà a prepararle il cibo, ad aiutarla a lavarsi i capelli, ma anche a fare i compiti. Üzüm diventerà la sua unica ragione di vita, quella che gli permetterà di alzarsi la mattina e sa benissimo che per il bene della piccola deve essere forte.

Gaffur, però, potrà contare sull'aiuto di una persona speciale.

La promessa di Züleyha: 'Conta sulla nostra famiglia, su Lütfiye, staremo sempre al tuo fianco'

Züleyha farà di tutto per stare vicino a Gaffur e per aiutarlo nel miglior modo possibile. La donna vuole bene alla bambina proprio come se fosse sua figlia e le farà capirà che non deve avere paura del futuro, perché ci sarà sempre per prendersi cura di lei.

Züleyha, ovviamente, starà anche vicino a Gaffur. Proverà a rassicurarlo e a dargli forza per sperare in un futuro migliore: "Devi farti forza Gaffur e non preoccuparti, sarò sempre per te. Conta sulla nostra famiglia, su Lütfiye, staremo sempre al tuo fianco".

Gaffur non potrà che ringraziarla per tutto, ma soprattutto per le belle parole che ha nei suoi confronti. Riuscirà Gaffur ad andare avanti? Sicuramente sì e non solo grazie a Üzüm. Prossimamente nella sua vita si affaccerà una nuova donna, Gulsum, pronta a far breccia nel suo cuore.