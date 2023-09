Beautiful prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 settembre annunciano grandi colpi di scena. Finn avrà un arresto cardiaco e per Sheila saranno ore di panico. Aiutata da Mike, la donna riuscirà a rianimare suo figlio che però al suo risveglio ricorderà tutto della sparatoria. Nel frattempo, i Forrester saranno spaventati all'idea che la signora Carter sia ancora in circolazione. Steffy sarà lontana e al sicuro con i bambini, ma per Taylor verranno assunte delle guardie del corpo.

Anticipazioni Beautiful: Finn in gravissime condizioni, Mike arriva ad aiutare Sheila

Le anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 9 al 15 settembre raccontano che dopo aver tolto la vita a Li provocando un incidente stradale, Sheila resterà al capezzale di Finn. La signora Carter chiamerà Mike, l'unico amico che potrebbe aiutarla in questa difficile situazione, ma la paura di sbagliare sarà molta. Le condizioni di salute di Finn, infatti, saranno molto critiche e Sheila dovrà decidere come procedere per tenerlo in vita. Mike suggerirà di chiedere aiuto perché il quadro clinico del ragazzo è molto compromesso, ma Sheila non vorrà assolutamente prendere in considerazione l'idea di farsi trovare.

La situazione precipiterà all'improvviso, quando Finn avrà un arresto cardiaco.

Anticipazioni settimana dal 9 al 15 settembre: Finn riprenderà le sue funzioni vitali

Le puntate di Beautiful in onda dal 9 al 15 settembre vedranno protagonista ancora Sheila, terrorizzata all'idea di perdere suo figlio e decisa a non farsi trovare dalla polizia.

Finn, infatti, andrà in arresto cardiaco e la donna sarà presa dal panico, implorando Mike di aiutarla. Sheila farà appello alle sua piccola esperienza da infermiera per usare il defibrillatore, sebbene non lo abbia mai fatto prima. Grazie anche a Mike, dopo due tentativi andati a vuoto, il cuore di Finn sembrerà ricominciare a battere.

Il figlio di Sheila sembrerà riprendere a poco a poco le sue funzioni vitali e la donna non potrà che esserne felice.

Sheila si ritroverà faccia a faccia con suo figlio che ricorderà tutto

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nelle puntate dal 9 al 15 settembre ci sarà il risveglio di Finn. L'uomo aprirà gli occhi e si ritroverà di fronte Sheila: basterà poco perché Finn ricordi tutto quello che è accaduto con lei. Il marito di Steffy ricorderà come sua madre non ha avuto pietà e ha sparato contro di lui e sue moglie. Nel frattempo, i Forrester avranno paura di Sheila e Ridge assumerà delle guardie del corpo per proteggere Taylor. Steffy e i bambini saranno lontani e al sicuro. I colpi di scena non finiranno qui