Su Canale 5 è da poco ritornato il dating show pomeridiano Uomini e donne, con la conduttrice Maria De Filippi e gli opinionisti Tinì Cansino, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima in estate ha replicato sui social a una critica ricevuta dall’ex cavaliere Giorgio Manetti, il quale in un’intervista a Tag24 ha definito il suo comportamento nei confronti di Elio maleducato e da bulla.

L’ex protagonista del trono over è tornato a esprimere il suo parere sulla nota opinionista intervistato da Lorenzo Pugnaloni, e ha ribadito: “Ho visto un comportamento non proprio rispettoso nei confronti di un partecipante”.

Giorgio Manetti fa un chiarimento su Tina Cipollari: ‘Non ho cambiato la mia opinione su di lei’

Lo scorso agosto, Giorgio Manetti, un ex volto del programma condotto da Maria De Filippi, è stato abbastanza pungente con Tina Cipollari. A detta dell’uomo, l’opinionista avrebbe superato il limite nella scorsa edizione del dating show, dato che a Tag24 l’ha criticata per aver mangiato la ricotta davanti al cavaliere Elio pur sapendo che fosse allergico. La replica a tono della diretta interessata non si è fatta attendere, dopo che è stata definita dall’ex cavaliere in contrasto con la nuova linea editoriale voluta da Piersilvio Berlusconi per Canale 5. In particolare la nota 57enne si è fatta sentire scrivendo le testuali parole: “La cosa che non sopporto di più è la non riconoscenza", e ha concluso il suo sfogo precisando di apprezzare il coraggio di certe dichiarazioni.

A distanza di diverse settimane, Giorgio si è raccontato a Libero Quotidiano, e dopo aver precisato di continuare a considerare Tina una persona molto simpatica che svolge bene il suo lavoro di opinionista, ha chiarito di essersi limitato a giudicare l’atteggiamento che la stessa ha avuto con il cavaliere Elio: “Non ho cambiato la mia opinione su di lei.

Mi ero riferito ad una puntata in particolare”. Sempre il 67enne, alla domanda se ha avuto modo di parlare con la collega di Gianni Sperti, ha risposto sottolineando di non dover chiarire nulla con nessuno, per aver espresso un parere da telespettatore.

Giorgio Manetti ammette che gli sarebbe piaciuto conoscere una ex dama del trono over

Inoltre Giorgio Manetti non ha nascosto che gli sarebbe piaciuto conoscere l’ex dama Isabella Ricci, reduce dalla separazione dall'ormai ex marito Fabio Mantovani. L’ex cavaliere nel corso della lunga intervista ha anche fatto chiarezza sul suo rapporto di con Anna Tedesco, una ex dama del trono over, assicurando che tra loro c’è sempre stata soltanto una bella amicizia anche durante la loro partecipazione a Uomini e Donne, e si è augurato che possa durare ancora a lungo.