Terra Amara continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni di domenica 17 settembre annunciano il fallimento della fuga di Zuleyha e Yilmaz. Demir non sarà arrabbiato, ma solo molto triste perché capirà di non poter recuperare il suo rapporto con la moglie. Yaman deciderà quindi di accettare il divorzio e di concedere a Zuleyha e Yilmaz di vivere la loro vita insieme. Alla moglie, però, chiederà di tenere con sé la figlia avuta insieme, Leyla.

Anche Mujgan si arrenderà, ma sarà più reticente. Infine, Behice non perderà occasione per rivendicare i diritti economici di Kerem Ali, provocando la furia di Fekeli.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha e Yilmaz affronteranno i rispettivi coniugi

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 17 settembre raccontano che la fuga di Zuleyha e Yilmaz non si realizzerà. I due saranno fermati dalla polizia e dovranno rinunciare al loro sogno. Con grande sorpresa di Yilmaz, che aveva già minacciato di uccidere Demir al suo ritorno, si scoprirà che a fermare la fuga dei due innamorati sono stati Mujgan e Fekeli.

A villa Yaman Demir sarà devastato dal dolore di aver perso la sua famiglia quando riceverà la telefonata dalla stazione di polizia. L'uomo e Sevda andranno subito a prendere Zuleyha e i bambini, ma in Demir non ci sarà più rabbia. L'uomo, al contrario, darà a sua moglie la possibilità di andare via, purché non gli porti via i suoi bambini.

La scelta di Zuleyha sarà quella di restare alla villa, perché non se la sentirà di rinunciare ai suoi figli.

Anticipazioni della puntata di domenica 17 settembre: Demir capirà di aver sbagliato

La puntata di Terra amara di domenica 17 settembre vedrà al centro delle scene le reazioni al tentativo fuga di Zuleyha e Yilmaz. Demir non sarà per nulla furioso, ma implorerà sua moglie di non togliergli i suoi bambini.

Il mattino seguente, Yilmaz andrà a villa Yaman con una lettera per Demir e le sue parole non passeranno affatto inosservate. Yaman capirà di aver sbagliato a ostacolare a tutti i costi l'amore tra sua moglie e Yilmaz e darà loro tutta la libertà di vivere la loro relazione, divorziando. Il confronto tra Demir e Yilmaz terminerà con una stretta di mano e per la storia di Cukurova si aprirà un nuovo capitolo.

Behice avrà un altro scontro con Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir accetterà di concedere il divorzio a sua moglie augurandole di essere felice. L'unica condizione che Yaman porrà sarà quella di restare insieme a Leyla, assicurando comunque a Zuleyha che potrà vedere la sua bambina tutte le volte in cui lo vorrà. Adnan, invece, andrà via con sua madre ma Demir potrà stare con lui quando potrà.

Mujgan sarà meno morbida di Demir, ma alla fine si convincerà anche lei e concederà il divorzio a suo marito. Behice non perderà occasione per sottolineare i doveri economici che Yilmaz nei confronti della ex moglie e del bambino. Questo farà infuriare Fekeli che ancora una volta si renderà conto dell'avidità della donna.