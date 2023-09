Questo mercoledì 13 settembre è stata pubblicata una nuova intervista di Giorgio Manetti: il toscano ha parlato senza filtri di U&D, delle dame più interessanti e della diatriba che ha avuto con Tina Cipollari lo scorso agosto. Al blogger Pugnaloni, infatti, l'ex cavaliere ha confidato di non avere nulla da chiarire con l'opinionista e di pensare ancora che alcuni suoi comportamenti siano esagerati e offensivi nei confronti dei partecipanti del programma.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nell'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni il 13 settembre, Giorgio Manetti ha parlato di U&D e ha dato uno "smacco" a Gemma ammettendo che gli sarebbe piaciuto conoscere meglio Isabella Ricci.

Quando gli è stato domandato se c'è una dama che gli ha suscitato curiosità tra quelle che si sono alternate in studio dopo la sua uscita di scena, il toscano ha fatto il nome della storica antagonista della sua ex Galgani, dicendosi parecchio dispiaciuto di non averla mai incrociata davanti alle telecamere.

Il "Gabbiano" ha anche fatto chiarezza sul suo futuro in televisione, soprattutto a fronte delle tante chiacchiere che si sono susseguite in questi mesi sul suo rientro nel parterre maschile del Trono Over.

"Non ho nessuna intenzione di tornare, ma è stata una bella esperienza e sono lusingato delle tante attenzioni che ho ricevuto", ha dichiarato il cavaliere.

Il commento dopo la lite lontano da U&D

Un'altra interessante risposta che Giorgio ha dato, è quella sullo scontro che ha avuto con Tina durante le vacanze: i due hanno battibeccato a distanza e per giorni i siti ne hanno parlato.

Dopo che Manetti si è esposto per dirsi d'accordo con un suo eventuale allontanamento dallo studio (in quel periodo circolava la voce che Pier Silvio Berlusconi non volesse più Cipollari per eliminare il trash dalla trasmissione), l'opinionista di U&D ha replicato facendo accenno all'ingratitudine dell'ex partecipante.

A qualche settimana da questa discussione, il toscano ha dichiarato: "Non ho cambiato idea, lei sa fare il bene il suo lavoro. Io mi riferivo a una puntata in particolare, dove ho visto un suo comportamento non rispettoso". "Questa è la mia opinione e quella di tanti altri, non c'è niente da chiarire", ha concluso l'ex cavaliere del Trono Over.

Tensioni tra i senior di U&D

Giorgio Manetti non tornerà a U&D nonostante le richieste del pubblico: a partire dal 14 settembre, però, i telespettatori potranno consolarsi rivedendo su Canale 5 Barbara De Santi. La dama è rientrata nel cast nella seconda registrazione, proprio quella che sarà trasmessa in tv giovedì pomeriggio.

Nel frattempo, i fan stanno commentando quello che è successo nella puntata di oggi: Manuel e Francesca di Temptation Island si sono confrontati dopo la rottura, Maria De Filippi ha spiegato perché non ha dato il trono a Sorrentino (anche se ha proposto alla ragazza di chiamare la redazione quando si sentirà pronta di affrontare l'avventura), Aurora ha fatto un regalo a Gianni che ha scatenato una forte lite.

La dama ha fatto recapitare al pugliese un pacco di zucchero per dirgli che si dovrebbe addolcire un po', e lui di tutta risposta ha sbottato: "Tu comprati una dignità, posti le foto senza veli su Instagram. Invece di fare la predica agli altri, pensa a quello che fai tu".

Questo scontro, però, è stato solo l'antipasto di quello che andrà in onda nei prossimi giorni: Tropea e l'opinionista hanno discusso duramente nella quarta registrazione e lui è arrivato al punto di dire che potrebbe denunciarla perché è stanco di sentire le accuse che gli fa ogni settimana.