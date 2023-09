Le anticipazioni di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 25 al 30 settembre, si concentrano sul modo in cui Zuleyha deciderà di affrontare il lutto per la morte di Yilmaz. Demir chiederà ad Altun di restare alla villa per il bene dei loro figli, nonostante la consapevolezza che il cuore della donna appartenga ancora al defunto Akkaya. Zuleyha accetterà e con il passare dei mesi diventerà la signora della casa, svolgendo tutte le funzioni un tempo svolte da Hunkar. Perfino le dame dell'associazione di beneficenza le riconosceranno il suo potere rendendola la presidentessa del comitato.

Nel paese giungerà una nuova dottoressa che prenderà un posto di rilievo in ospedale: Umit entrerà nelle vite dei protagonisti della soap.

Demir offre ospitalità a Zuleyha

Le anticipazioni settimanali di Terra amara, in merito alle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a sabato 30 settembre, sono ricche di novità e vedono l'arrivo ad Adana di un nuovo personaggio che diventerà centrale nello svolgimento della soap. Seguendo la trama della soap, Zuleyha vedrà i suoi sogni di felicità accanto a Yilmaz infrangersi e stavolta in maniera definitiva. Altun dovrà affrontare il lutto per la morte di Yilmaz, ma non volendo danneggiare la reputazione di Demir deciderà di lasciare la villa per trovare una nuova sistemazione con il piccolo Adnan.

Yaman però le offrirà ospitalità e le chiederà di restare sotto lo stesso tetto anche per il bene dei loro figli.

La storia a questo punto farà un salto in avanti di tre mesi e vedrà i protagonisti impegnati in nuove dinamiche. Zuleyha diventerà sempre più importante per Villa Yaman, in quanto pian piano raccoglierà l'eredità di Hunkar divenendo a tutti gli effetti la nuova signora della casa.

Saniye, per onorare la memoria della sua padrona, proporrà ad Altun di mettere all'asta i vestiti di Hunkar. Trai i progetti di Zuleyha ci sarà quello del rito del matrimonio collettivo così come voluto dalla defunta suocera, durante il quale le coppie meno facoltose potranno sposarsi senza preoccuparsi delle spese. Anche Cetin e Gulten decideranno di aderire al rito e la domestica proverà l'abito che Zuleyha deciderà di donarle.

Umit, nuova dottoressa di Adana

La vita del paese verrà scossa dall'arrivo di una nuova dottoressa. Umit verrà eletta nuova direttrice dell'ospedale. La sua nomina infastidirà non poco Mujgan, la quale fino a quel momento sarà certa di poter occupare di diritto quel posto avendo sostituito Sabahattin dopo il suo addio ad Adana con la moglie Julide. In ogni caso la nuova dottoressa non lascerà indifferente una persona.

Sermin chiederà a Zuleyha di prendere il posto di Hunkar presso l'associazione di beneficenza e la donna accetterà. Zuleyha verrà elette dalle donne del paese nuova presidentessa delle dame di carità.