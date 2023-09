Le puntate di Terra Amara, che andranno in onda su Canale 5 dal 18 al 23 settembre, saranno dense di colpi di scena. I telespettatori della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta assisteranno alla dipartita di uno dei protagonisti. Yilmaz perderà la vita dopo un tragico incidente, il tutto non prima di aver avuto la possibilità di congedarsi da Zuleyha, Mujgan, Fekeli e perfino Demir. Si tratterà di momenti molto intensi, che faranno da apripista a nuovi avvenimenti che rimescoleranno le carte in tavola.

Yilmaz coinvolto in un grave incidente stradale

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative agli episodi che verranno trasmessi da lunedì 18 a sabato 23 settembre. Le trame della serie turca prendono il via dal momento in cui Zuleyha e Yilmaz avranno la possibilità di vivere il loro amore, dopo che i rispettivi coniugi saranno disposti a concedere il divorzio, a eccezione che Leyla e Kerem Ali rimangano a vivere rispettivamente con Demir e Mujgan. Avendo deciso di restare a vivere ad Adana, per poter vedere comunque crescere i figli, Zuleyha e Yilmaz penseranno di sposarsi e andare a vivere in una grande villa, ma il loro sogno verrà infranto.

Avendo saputo che Kerem Alì è caduto dal divano, Yilmaz correrà dal piccolo che nel frattempo Mujgan avrà portato in ospedale.

Durante il tragitto, complice la guida ad alta velocità, Akkaya resterà coinvolto in un incidente stradale. A soccorrerlo saranno Demir e Zuleyha, che si troveranno a passare di lì diretti dall'avvocato per formalizzare il divorzio. Dopo le prime cure, sembrerà che Yilmaz possa riprendersi, ma la situazione precipiterà improvvisamente.

La morte di Akkaya

Informata dell'incidente, Mujgan correrà al capezzale di Yilmaz e troverà il modo di riconciliarsi con lui. Entrambi si chiederanno scusa a vicenda. Allo stesso modo anche Demir parlerà con il suo eterno nemico e chiederà scusa per tutto ciò che ha dovuto subire nel tempo a causa sua. Affermando che si prenderà cura anche del suo Adnan come se fosse suo figlio, Demir si congederà da Yilmaz, lasciando spazio a Zuleyha.

Dopo averle giurato di aver amato solo lei, Yilmaz esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di Zuleyha. Quest'ultima sarà disperata per il fatto di dover dire addio all'unico uomo mai amato nella sua vita. Insomma, dopo Hunkar, un altro pilastro di Terra amara abbandonerà per sempre la serie. Cosa succederà adesso a Zuleyha? Per la protagonista femminile, che farà pare della soap fino all'ultima puntata, si apriranno nuovi scenari, che rimetteranno in discussione tutta la sua vita sentimentale. Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della serie.