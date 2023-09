Tanti colpi di scena avverranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane sui teleschermi italiani. Le trame turche della soap opera annunciano l'arrivo di Lutfiye. La donna infatti arriverà a Cukurova con l'unico scopo di fermare la vendetta di suo nipote Fikret ai danni di Demir Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Lutfiye giunge a Cukurova su richiesta di Ali Rahmet

Le anticipazioni di Terra amara segnalano che Lutfiye giungerà a Cukurova su invito di Ali Rahmet, deciso a convincere Fikret a rinunciare alla guerra contro Demir.

La donna a questo punto accetterà seppur titubante la richiesta dell'anziano impresario, tanto che dopo alcuni giorni deciderà di affrontare Fikret. Proprio quest'ultimo tratterà con i guanti di velluto sua zia non facendole mai mancare sorrisi ed abbracci. Purtroppo il confronto tra Lutfiye e suo nipote non avrà l'esito sperato da Ali Rahmet. Fikret apparirà sempre più deciso a portare avanti la sua vendetta.

La nuova arrivata prova a fermare la vendetta di suo nipote ai danni di Demir

Nelle prossime puntate della soap opera, Lutfiye deciderà di parlare con suo nipote al termine di un pomeriggio. La donna gli chiederà apertamente per quale ragione prova così tanto odio nei confronti della famiglia Yaman.

Non contenta, la nuova arrivata ribadirà che non è detto che sarà in pace con la sua coscienza qualora Demir pagasse per gli errori commessi dal suo defunto padre biologico. Purtroppo Fikret non ascolterà il consiglio di Lutifye confermando di voler portare fino in fondo la sua vendetta in memoria di sua madre, usata da Adnan senior e poi considerata una poco di buono da Musa che l'aveva cacciata di casa insieme a lui.

Il giovane dimostrerà di non avere nessuna intenzione di deporre le armi, tanto da farlo presentate anche ad Umit durante un confronto.

Fikret scopre che Umit si è innamorata di Demir

Fikret (Furkan Palalı) sospetterà che Umit abbia fatto fallire il suo piano per danneggiare Demir (Murat Ünalmış) avvisandolo della presenza della dinamite sotto i camion carichi di frutti.

Per tale ragione, il giovane non esiterà a parlare apertamente della faccenda alla direttrice dell'ospedale di Cukurova. Un confronto che diventerà sempre più incandescente quando Fikret scoprirà che Umit si è realmente innamorata di Demir mentre invece doveva solo sedurlo per rovinare il matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Di conseguenza, l'alleanza tra i due personaggi rischierà di subire una battuta d'arresto ancora prima del completamento della vendetta ai danni della famiglia Yaman.