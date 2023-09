Diverse novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra amara in programma tra qualche settimana di programmazione su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera segnalano che un vetraio offenderà l'onore di Sevda (Nazan Kesal) nel corso di una cena al ristorante. Un attacco che arriverà alle orecchie di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), la quale non esiterà a vendicarsi dell'uomo, distruggendo il suo negozio.

Anticipazioni di Terra amara: un vetraio offende l'onore di Sevda

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Demir (Murat Unalmis) si recherà a cena in un ristorante per incontrare un suo possibile cliente in vista della conclusione di un importante affare.

A questa stessa cena sarà presente il vetraio di Cukurova che dopo aver abusato di alcolici inizierà a provocare il ricco imprenditore. Il commerciante a questo punto chiederà con fare insolente se ha fatto trasferire Sevda nella cittadina turca per andare a letto con lei come faceva suo padre Adnan senior tanti anni prima.

Neanche a dirlo, le parole manderanno su tutte le furie Demir, il quale non riuscirà proprio a trattenersi. Il ricco imprenditore infatti prenderà a pugni il malcapitato dopo essersi alzato dal tavolo del ristorante. Una volta a casa, Demir racconterà tutto a Zuleyha facendole promettere di tenere la bocca chiusa con Sevda sul fatto di aver fatto a botte per difendere il suo onore.

Zuleyha rompe gli oggetti e i vetri pregiati della vetreria

Nei prossimi appuntamenti dello sceneggiato, Zuleyha giurerà di mantenere il massimo riservo sulla faccenda. Nonostante questo, la madre di Adnan non se la sentirà di stare con le mani in mano, tanto da prendere la sua auto e raggiungere la vetreria. La donna a questo punto non esiterà a introdursi nel locale e, armata di un piede di porco, inizierà a rompere tutti gli oggetti e i vetri pregiati riposti nella galleria.

Non contenta, Zuleyha intimidirà al vetraio di non azzardarsi più a insultare i membri della sua famiglia compresa Sevda perché altrimenti potrebbe pentirsene amaramente.

La scena in breve tempo farà il giro di tutta Cukurova fino ad arrivare alle orecchie di Demir, che si dimostrerà particolarmente contento della grinta della compagna.

Il vetraio denuncia la protagonista alla guardia civile

Ma la sfuriata di Zuleyha rischierà di costare serie conseguenze alla famiglia Yaman. Il vetraio infatti denuncerà Altun alla polizia per il notevole danno economico alla sua attività.

Alla fine, Zuleyha verrà raggiunta dalla guardia civile per essere interrogata sull'aggressione alla vetreria, consapevole che la scena è stata vista da molta gente tra cui Sermin e Fusun.