Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nel corso del mese di ottobre 2023 segneranno la fine di un incubo per Finn e Steffy che si riabbracceranno dopo settimane di sofferenza. Sheila invece, ancora una volta, riuscirà a sfuggire alla polizia e questo non potrà far dormire sonni tranquilli a nessuno, soprattutto alle famiglie Forrester e Logan.

Lieto fine per Steffy e Finn nelle prossime puntate di Beautiful

L'intricata story line legata alla presunta morte di Finn avrà il suo lieto fine. I telespettatori di Canale 5, nel corso delle puntate che andranno in onda nel mese di ottobre, vedranno finalmente il ricongiungimento di Steffy e Finn.

Per la coppia finirà un incubo durato parecchi mesi. Tutto accadrà nel momento in cui Bill Spencer ritroverà Li Finnegan in stato confusionale.

La donna si sarà miracolosamente salvata dall'incidente d'auto. Grazie a lei, Bill scoprirà che Finn è ancora vivo e che è tenuto prigioniero da Sheila. Il magnate non perderà tempo e si recherà nell'appartamento di Lì, riuscendo a liberare Finn.

Finn è libero, Sheila in fuga dalla polizia: anticipazioni Beautiful

Nel corso dei prossimi episodi Finn, appena libero, avrà come unico scopo quello di avvertire Steffy. Peccato che la donna non risponda al telefono. A questo punto, Bill gli metterà a disposizione il suo jet privato per volare a Montecarlo dalla moglie.

Nel frattempo, Sheila riuscirà nuovamente a fuggire grazie all'aiuto di Mike. La madre biologica di Finn sarà braccata dalla polizia e deciderà di chiedere aiuto a Deacon. Si presenterà alla sua porta raccontando gli tutti gli ultimi accadimenti, compreso il fatto che Finn è ancora vivo. Il padre di Hope, seppur riluttante, le darà rifugio, ma successivamente la inviterà ad andarsene, visto che non vorrà avere problemi con la polizia.

Beautiful: Steffy e Finn si riabbracciano a Montecarlo, poi tornano a Los Angeles

Nel corso del mese di ottobre, in Beautiful i telespettatori italiani assisteranno finalmente al ricongiungimento di Finn e Steffy. Lui, dopo essere atterrato a Montecarlo, vagherà per la città alla ricerca della moglie e la troverà all'uscita di una chiesa.

Sarà un momento davvero emozionante, visto che Steffy rimarrà senza parole trovandosi di fronte Finn in carne ed ossa. Sarà incredula e inizialmente, penserà di avere le allucinazioni. Quando capirà che è tutta realtà, si lascerà andare a un pianto di gioia. I due si stringeranno in un abbraccio pieno d'amore.

Poco dopo, arriverà il tempo per Finn di raccontare a Steffy tutto quanto accaduto dal momento della sparatoria. La giovane Forrester scoprirà che sarà stata Li a salvare la vita a Finn. Non solo, verrà a sapere di quanto combinato da Sheila e di come quest'ultima sia ancora una volta riuscita a sfuggire alla cattura.