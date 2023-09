Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che si vivranno dei momenti di grande tensione e apprensione per le sorti di Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera si ritroverà ad essere vittima di un terribile incidente stradale che avrà delle conseguenze devastanti sulla sua vita.

Sì, perché Zuleyha si ritroverà sospesa tra la vita e la morte pochi giorni dopo aver scoperto di essere in dolce attesa del suo terzo bambino.

Zuleyha rischia la vita in un incidente: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha si ritroverà ancora una volta messa a durissima prova dal destino.

Questa volta, infatti, la protagonista femminile della soap opera pomeridiana di Canale 5 si ritroverà ad essere coinvolta in un terribile incidente stradale che avrà delle conseguenze nefaste sulla sua vita.

Zuleyha perderà il controllo della sua vettura e, a quel punto, finirà fuori strada perdendo immediatamente i sensi per il tremendo impatto.

La donna si ritroverà così in serio pericolo di vita, dato che l'incidente avverrà lungo una strada isolata, dove non passeranno auto con frequenza.

Zuleyha rischia di morire dopo un incidente: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che per puro caso, si troverà a passare da quelle parti Umit, la quale diventerà ben presto la nemica di Zuleyha.

Il motivo? Dopo le notti di passioni vissute in segreto con Demir, Umit non avrà alcuna intenzione di lasciarsi scappare l'uomo e quindi accettare che possa essere felice al fianco della sua ex moglie.

Per tale motivo, quindi, la donna si mostrerà sul piede di guerra nei confronti della signora di Cukurova e si dirà pronta a tutto pur di non vederla felice con Demir.

Di conseguenza, nel momento in cui Umit scoprirà che è proprio Zuleyha la donna in fin di vita vittima di quel terribile incidente stradale, prenderà una clamorosa decisione.

Zuleyha sospesa tra vita e morte: anticipazioni Terra amara

Gli spoiler delle nuove puntate di Terra amara rivelano che, inizialmente, Umit deciderà di lasciarla in macchina e quindi abbandonarla al suo destino, consapevole del fatto che sarebbe morta dissanguata.

Tuttavia, col passare dei minuti, la dottoressa comincerà a fare i conti con i sensi di colpa che finiranno per divorarla, al punto da decidere di prestare soccorso alla donna e quindi portarla al più presto in ospedale per cercare di salvarle la vita.

La corsa in ospedale, però, avrà un esito finale devastante: i medici lotteranno per salvare la vita della donna ma scopriranno subito che ha perso il bambino che portava in grembo.