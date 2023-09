Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano nuovi colpi di scena.

Demir e Zuleyha diventeranno una coppia a tutti gli effetti e saranno più innamorati che mai. A incoronare questa unione ci sarà la splendida notizia di una terza gravidanza per Zuleyha. Il destino, tuttavia, si accanirà ancora contro la donna che subirà un terribile incidente stradale. La sua vita sarà salvata grazie a Umit, ma il bambino che ha in grembo non ce la farà.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Demir aspetteranno il terzo figlio

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto per Zuleyha e Demir arriverà un momento molto sereno. I due coniugi, infatti, si riscopriranno più innamorati che mai tanto che decideranno di sposarsi una seconda volta. A rendere tutto ancora più magico sarà la notizia dell'arrivo di un altro figlio per Demir e Zuleyha. Quest'ultima deciderà di recarsi dal ginecologo per controllare la sua gravidanza, ma sulla strada accadrà qualcosa di imprevisto. Presto l'auto di Zuleyha inizierà a sbandare a causa di una tanica di olio rovesciata sull'asfalto. La donna proverà a frenare ma non riuscirà a fermare il mezzo che alla fine andrà a schiantarsi.

Anticipazioni prossime puntate: Umit aiuterà Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha avrà un incidente con l'auto. La donna finirà contro un albero e sarà completamente sola su una strada deserta. Fortunatamente, presto si troverà a passare di lì Umit che noterà l'auto incidentata e si avvicinerà subito.

La dottoressa troverà Zuleyha in pessime condizioni e in un primo momento avrà la tentazione di lasciarla in quello stato. Umit, infatti, prima di fermarsi aveva intenzione di andare a Zuleyha e raccontarle della sua relazione con Demir. Dopo aver esitato, tuttavia, Umit salverà la donna con l'aiuto di alcuni passanti.

Fekeli sospetterà che Fikret sia responsabile dell'incidente

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate il destino sarà beffardo con Umit e Zuleyha. La dottoressa, infatti, salverà la vita della sua rivale che avrà un incidente d'auto. La donna sarà trasportata urgentemente in ospedale e sarà sottoposta a un delicato intervento. Alla tenuta tutti saranno preoccupati e temeranno per la vita di Zuleyha e del bambino che ha in grembo. Quando Fekeli verrà a sapere che l'incidente era stato causato da una tanica di olio non potrà fare a meno di pensare a una vendetta di Fikret. Demir arriverà in ospedale in lacrime e pregherà affinché sua moglie possa stare meglio. Yaman e Sevda parleranno con i medici che comunicheranno loro che Zuleyha presto si riprenderà. Purtroppo, però, per il bambino che la donna aspettava, non ci sarà nulla da fare.