Terra Amara continua con nuovi appuntamenti, e le anticipazioni della puntata di sabato 30 settembre annunciano momenti ricchi di emozioni.

Zuleyha prenderà il posto di Hunkar e deciderà di portare avanti anche la tradizione dei matrimoni collettivi. Per l'occasione, Gulten misurerà l'abito che Zuleyha ha creato per lei, destando l'invidia di Fadik.

Nel frattempo, sembrerà nascere qualcosa tra Mujgan e Fikret che saranno sempre più vicini, mentre Sevda inviterà Demir a riconquistare Zuleyha.

Tutto il paese parlerà di Umit, la nuova e affascinante dottoressa che ha colpito anche Demir.

Yaman, infatti, la inviterà alla serata di premiazione che lo vedrà protagonista. All'evento parteciperà anche Fikret che ricorderà il suo doloroso passato.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha pronta a far sposare le coppie di Cukurova

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 30 settembre riportano che, dopo il trauma della morte di Hunkar, si tornerà alla vita di sempre. Zuleyha prenderà le redini della tenuta e deciderà di portare avanti la tradizione dei matrimoni collettivi. Le coppie di Cukurova che desiderano sposarsi potranno godere di una bella cerimonia e festeggiare il grande giorno in compagnia.

Nell'attesa di sposarsi con Cetin, Gulten proverà l'abito da sposa creato per lei da Zuleyha.

Questo scatenerà l'invidia di Fadik che sogna di convolare a nozze e di avere una famiglia con Rasit.

Nel frattempo, Sevda parlerà con Demir e lo spronerà a non mollare con Zuleyha: secondo la donna, è ancora possibile salvare il matrimonio di Yaman, e per questo motivo lo inviterà ad impegnarsi.

Anticipazioni puntata di sabato 30 settembre: Demir invita Umit alla premiazione

L'arrivo di Umit desterà una certa curiosità in tutta Cukurova. In paese la donna sarà sulla bocca di tutti sia per la sua bellezza che per il nuovo ruolo da primario. Anche Demir dimostrerà di essere rimasto affascinato da Umit dopo averla incontrata e aiutata con l'auto.

Yaman inviterà la nuova dottoressa alla serata al circolo dedicata all'imprenditoria. In quest'occasione Demir riceverà un premio e farà un discorso su suo padre Adnan che farà infuriare Fikret. Quest'ultimo lascerà la cerimonia per sfogare la sua rabbia sulla tomba del padre che l'ha abbandonato quando era bambino. Nel corso della premiazione, Demir cederà a Zuleyha le quote di Hunkar, lasciando tutti a bocca aperta.

Zuleyha alla presidenza dell'associazione delle donne

Gli spoiler di Terra amara evidenziano che nella puntata del 30 settembre sembrerà nascere qualcosa tra Fikret e Mujgan. I due, infatti, saranno sempre più vicini e complici.

Nel frattempo, ci sarà la riunione dell'associazione delle donne di Cukurova in cui si deciderà per la presidenza. Per ricoprire il ruolo sarà scelta all'unanimità Zuleyha, la quale accetterà di raccogliere anche nell'associazione l'eredità di Hunkar.