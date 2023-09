In Terra Amara Sermin sarà la prima a scoprire che Sevda e Ümit sono madre e figlia. Entrerà in possesso di alcuni documenti che confermano la cosa, così verrà spronata da Betül a raccontare tutta la verità a Demir e, quando lo farà, lascerà il cugino senza parole.

Che cosa farà lui con Sevda? Sicuramente non sarà per niente benevolo, anzi, affronterà Sevda a quattrocchi e senza nessuna remora.

Sermin soccorre Sevda quando viene colpita da infarto

La prima a scoprire il segreto di Sevda e Ümit sarà Sermin. Il tutto accadrà proprio nel giorno in cui Sevda scoprirà che la ragazza è sua figlia: andrà in ospedale per dirle di stare lontano da Demir e di non rovinare il matrimonio con Züleyha, ma la ragazza avrà tanta rabbia addosso e alla fine le confesserà che sono madre e figlia.

Quando Sevda se ne andrà via, proprio poco fuori dall'ingresso dell'ospedale avrà un infarto, e la prima a soccorrerla sarà Sermin. Sevda sarà leggermente priva di sensi e chiamerà Ümit, solo che per rivolgersi a lei pronuncerà il nome di Ayla.

Sermin scopre la vera identità di Sevda e Ümit

Sermin non capirà perché la chiamerà con quel nome, ma poco a poco si renderà conto che Sevda e Ümit hanno un rapporto veramente strano, al punto che si deciderà ad affrontare Sevda per capire la verità. La donna non farà nessuna ammissione, ma Sermin proseguirà con le sue indagini, fino ad ottenere tutte le prove necessarie che confermano la verità del rapporto tra Sevda e Ümit: sono madre e figlia.

Entrerà in possesso del certificato di nascita di Ümit e della carta d'identità di Sevda, e scoprirà non solo che sono madre e figlia, ma che entrambe si nascondono sotto una falsa identità.

Infatti Sevda in realtà si chiama Fatma Özden, mentre Ümit è Ayla Özden.

Sermin svela tutta la verità a Demir

Incoraggiata da Betūl, Sermin deciderà di svelare la verità a Demir. Si recherà nel suo ufficio e gli dirà: "Sevda ti ha mentito, in realtà è la madre di Ümit". Lui in un primo momento non darà peso alle sue parole e penserà che sia l'ennesima trovata di Sermin per farsi notare, ma alla fine non sarà così.

Sermin gli farà vedere i documenti di cui è in possesso, e Demir non riuscirà a credere ai suoi occhi. Non capirà perché Sevda, che considera come una madre, gli abbia nascosto questa verità per tutto questo tempo. Capirà che, in qualche modo, sta proteggendo colei che non solo gli sta rovinando la vita, ma soprattutto il matrimonio con Züleyha.

Come ha potuto fargli questo?

L'intenzione di Demir sarà quella di affrontare al più presto Sevda e non sarà per niente benevolo con lei, visto che secondo le anticipazioni la caccerà per sempre da Villa Yaman e non vorrà avere nulla a che fare con lei.