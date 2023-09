Lo sceneggiato Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni provenienti dalla Turchia annunciano un lieto evento.

Per Gulten e Cetin arriverà il momento tanto atteso del matrimonio. A officiare la cerimonia sarà Zuleyha che non potrà fare a meno di ricordare il suo amato Yilmaz. Gli sposi saranno molto nervosi, ma felici di trascorrere il resto della loro vita insieme.

Spoiler di Terra amara: Zuleyha darà il via alle nuove nozze di Cukurova

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto a Cukurova tornerà il sereno.

La morte di Hunkar e Yilmaz segnerà profondamente i protagonisti, ma con il passare dei giorni tornerà l'armonia anche a villa Yaman. Zuleyha prenderà le redini della tenuta e sarà pronta ad assumersi le stesse responsabilità della defunta suocera, compresa l'organizzazione e la celebrazione dei matrimoni.

Tutte le coppie che vogliono sposarsi parteciperanno a una grande cerimonia e recupereranno il tempo perduto a causa del grave lutto per la perdita della signora Yaman. Cetin e Gulten saranno molto emozionati perché aspettavano questo momento da molto tempo e Zuleyha sarà pronta a officiare le nozze, nonostante il dolore per la morte di Yilmaz bruci ancora. La donna, infatti, avrebbe voluto coronare il suo sogno con i suoi amici, ma si renderà conto che il destino ha scelto una strada diversa per lei.

Anticipazioni: Gaffur non tratterrà le lacrime per la felicità di Gulten

Al centro delle scene ci sarà la cerimonia di nozze di Gulten e Cetin. La sorella di Gaffur si preparerà al grande giorno con le altre donne e al suo fianco avrà anche Saniye. Catin e Gulten saranno pronti a giurarsi amore eterno davanti a parenti e amici, facendo emozionare tutti.

Gaffur non potrà trattenere le lacrime per la felicità di sua sorella, ma ci sarà spazio anche per il divertimento. Gli invitati si lasceranno guidare dalla musica e balleranno tutti insieme come buon augurio per gli sposi. Zuleyha prenderà la parola e farà un discorso molto toccante ricordando Hunkar, la donna che ha reso possibile tutto quello che stanno vivendo.

Per Cetin e la sua sposa arriverà la prima notte da passare insieme

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che dopo le nozze per Cetin e Gulten arriverà la prima notte da trascorrere insieme. I due saranno molto agitati, ma felici per aver coronato il loro sogno d'amore, a lungo osteggiato dal destino. Gulten sarà commossa per la bella giornata trascorsa e Cetin le dedicherà ancora parole piene di dolcezza: "Passerò la vita cercando di impedirti di piangere ancora". Tra i due scatterà un bacio e per i novelli sposi la notte sarà ancora un'emozione tutta da vivere.