Salvador è morto in guerra, sarà questa la notizia che arriverà tra le mura de La Promessa. Martina lo comunicherà a Lope, che non saprà come rivelarlo a Maria Fernandez. Terrà questo segreto per sé, fino quando non riuscirà a mantenere questo enorme peso dentro, per questo confesserà tutto a Jana.

Martina comunica a Lope che Salvador è morto in guerra

Salvador partirà in guerra per adempiere al servizio militare. Improvvisamente, però, non si avranno sue notizie. Lope crederà che il suo amico sia morto, ma non ne avrà la certezza, per questo si affiderà a Martina per sapere qualcosa di più.

Finalmente arriveranno delle notizie e non saranno per niente belle.

Martina dirà a Lope che purtroppo Salvador è morto in guerra e saranno solo loro due, almeno per il momento, a condividere questo segreto.

La difficoltà di rivelare a Maria Fernandez che il suo fidanzato è morto

Lope farà fatica a custodire il segreto della morte di Salvador e soprattutto non saprà come comunicarlo a Maria Fernandez. Ovviamente sa che le potrebbe causare un dispiacere e la cosa lo farà soffrire tanto, non solo perché è morto il suo amico, ma anche perché Lope è segretamente innamorato di Maria Fernandez.

Lope, però, non riuscirà a custodire questo segreto per tanto tempo, così rivelerà a Jana che Salvador è morto in guerra e insieme proveranno a trovare il modo migliore per svelare la notizia anche a Maria Fernandez.

Alla fine, all'interno del personale di servizio, tutti verranno a sapere che Salvador è morto e si metteranno d'accordo per provare a rivelare la notizia anche a Maria Fernandez. Ci proveranno a turno, ma tutti falliranno per "colpa" della ragazza. Perché quando proveranno a dirle che il fidanzato è morto, lei cambierà discorso per parlare del ritorno del ragazzo dalla guerra.

La lite senza fine tra Simona e Candela

In cucina Lope non sarà l'unico ad avere problemi. Martina proverà a far riconciliare Simona e Candela. Le due hanno litigato perché Candela ha scoperto che il marito di Simona ha ucciso Custodio, il suo defunto consorte. Il piano di Martina fallirà e le due cuoche proseguiranno a litigare senza sosta.

Martina non saprà cosa fare: sembrerà proprio che non ci sia una via d'uscita.

Le liti saranno davvero insopportabili, per questo Candela deciderà di rivelare a tutti i colleghi che è arrabbiata con Simona perché Antonio ha ucciso suo marito Custodio e in tutti questi anni gliel'ha sempre tenuto nascosto. Tutti saranno talmente sconvolti che non riusciranno a proferire parola.

Successivamente sproneranno Candela a perdonare Simona, ma lei si rifiuterà: per le due sembrerà proprio non esserci rimedio.