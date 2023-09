Prosegue l’appuntamento con la soap opera turca Terra Amara, nelle prossime puntate non appena Fikret Fekeli (Furkan Palali) sarà in procinto di partire, il suo fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis) lo smaschererà difendendo il loro defunto padre Adnan Yaman. In particolare il ricco imprenditore farà sapere a tutti gli abitanti di Cukurova che Safiye, la defunta madre di Fikret, non fu affatto violentata da Adnan Senior in passato, in quanto erano amanti.

Spoiler turchi, Terra amara: Ali Rahmet Fekeli colpito da un infarto

Le anticipazioni sui prossimi episodi, svelano che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) inviterà il nipote Fikret a rinunciare a vendicarsi del fratellastro Demir senza riuscire a fargli cambiare idea.

L’anziano uomo convincerà Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la zia materna del ragazzo, a mettere piede a Cukurova, con l’obiettivo di far ragionare lo stesso: purtroppo Fikret sarà deciso a farla pagare a Demir a qualsiasi costo.

A questo punto Lütfiye mostrerà a Fekeli lo studio segreto preso in affitto da loro nipote: quest’ultimo quando vedrà dell’esplosivo nel cestino verrà colpito da un infarto. L’anziano uomo dopo essere finito in ospedale sfuggirà alla morte, mentre Lütfiye farà avere a Fikret una lettera scritta dalla defunta sorella Safiye tanti anni prima: finalmente il ragazzo apprenderà che in realtà la sua compianta madre aveva intrapreso una tresca clandestina con Adnan di sua volontà tradendo il marito Musa poiché lo amava.

Fikret in procinto di tornare a vivere in Germania, Demir mette in cattiva luce la defunta Safiye

Fikret si lascerà andare a un pianto disperato e avrà modo di scoprire quindi di essersi sbagliato, per aver creduto che sua madre fosse stata abusata da Yaman Senior. A questo punto il new entry dopo aver avuto i sensi di colpa chiederà perdono a Fekeli, dirà addio alla dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), e preparerà le valigie per tornare a vivere in Germania.

Nel contempo Demir metterà le mani nella missiva di Safiye grazie alla moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek), per averla rubata dalla borsa di Lütfiye durante il ricovero di Fekeli in ospedale. Il ricco imprenditore dimostrerà pubblicamente che il suo defunto padre Adnan non si è approfittato di Safiye in passato, spargendo la missiva in diversi manifesti: con questo suo gesto, Yaman oltre a sbugiardare il fratellastro Fikret metterà in cattiva luce l’onore della madre dello stesso. A non gradire il comportamento di Demir saranno la consorte Zuleyha, Fekeli e Lütfiye, poiché temeranno la dura reazione di Fikret.