Non mancheranno i colpi di scena durante le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 durante i mesi autunnali. A rendere ancora più intriganti le vicende di Adnan arriveranno tanti nuovi personaggi. Una new entry che catalizzerà l'attenzione del pubblico sarà Luftiye, la zia di Fikret e Bahtiyar. Quest'ultima si rapporterà in primis con Fekeli, confermando che il nipote è effettivamente il figlio di Adnan Senior. A questo punto Ali Rahmet chiederà aiuto alla donna per distogliere Fikret dalla sua sete di vendetta e alla fine, Luftiye andrà in paese come sua ospite.

Chi è Luftiye, la zia di Fikret

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sull'ingresso di un nuovo personaggio. Ad Adana giungerà, su richiesta di Fekeli, la signora Luftiye, zia di Fikret. Seguendo la trama della soap turca, la donna arriverà in suo soccorso dopo che Fikret confesserà ad Ali Rahmet la sua vera identità. Racconterà di essere il fratellastro di Demir, aggiugnendo di avere intenzione di vendicarsi di tutti i torti subiti in passato e si dirà pronto a perseguire con il suo piano anche quando Fekeli cercherà di farlo desistere e prometterà di continuare a trattarlo come se fosse suo nipote legittimo. A questo punto Fekeli cercherà un altro modo per fermare il nipote prima che sia troppo tardi.

Ali Rahmet andrà alla ricerca di Luftiye, la zia di Fikret, e una volta trovata cercherà un dialogo con lei nella speranza di poter capire qualcosa di più sulla relazione tra la cognata e Adnan Senior. In effetti la signora potrà non solo confermare che Fikret è davvero figlio di Yaman, ma aggiungerà molti particolari. Luftiye metterà Fekeli al corrente del fatto che Adnan era riuscito a sedurre la moglie di Musa mentre quest'ultimo era fuori per lavoro.

La relazione clandestina si era poi conclusa nel peggiore dei modi, visto che la madre di Fikret si era innamorata mentre Yaman la considerava poco più di un passatempo.

Luftiye ospite di Fekeli

I racconti di Luftiye spiazzeranno Fekeli, il quale ha sempre pensato che Fikret fosse il frutto di una violenza di Adnan Senior nei confronti della cognata e non certo di una relazione extraconiugale.

Nonostante la scoperta Fekeli non se la sentirà di abbandonare il giovane e continuerà a tenerlo lontano dai guai. Certo che la sua presenza faccia bene a Fikret, Fekeli chiederà a Luftiye di seguirlo in paese e la donna seppure con qualche reticenza accetterà.

Non appena Fikret si troverà davanti la zia capirà subito che il suo arrivo fa parte di un piano di Fekeli. Luftiye da subito entrerà in buoni rapporti con Mujgan, ma la presenza della donna sarà fondamentale non solo per la vita di Fikret, visto che con il suo arrivo giungeranno nuovi segreto che mescoleranno ancora una volta le carte in tavola.