Lutfiye dice ad Ali Rahmet che Fikret ha uno studio in affitto in un paese vicino Cukurova

Gli spoiler turchi di Terra amara evidenziano che Fikret verrà a conoscenza da Lutfiye che Fikret ha preso in affitto uno studio in un paese non troppo lontano da Cukurova, così i due si recheranno in quel luogo.

Una volta giunto allo studio affittato da Fikret, Ali Rahmet scorgerà fortuitamente dell'esplosivo nel cestino e penserà erroneamente che il ragazzo voglia ancora perseguire i suoi piani vendicativi contro Demir.

Fekeli verrà colto da un malore che finirà che per rivelarsi un infarto, suscitando un grande senso di colpa in Fikret durante tutta la degenza dell'uomo.

Dopo più o meno una settimana di ricovero, Ali Rahmet si riprenderà dallo shock e dal malore, nel frattempo Lutfiye darà a Fikret una lettera scritta dalla madre del ragazzo diversi anni prima.

Zuleyha dimostra a Demir che Adnan senior non ha abusato di Safiye

Le trame della telenovela anticipano che Fikret, una volta letto il contenuto della lettera scritta dal genitore, scoprirà che la madre ha voluto tradire suo marito Musa in maniera libera, scegliendo di consumare l'adulterio con Adnan senior.

A quel punto Fikret si renderà conto di aver sempre avuto torto credendo che Adnan avesse potuto approfittarsi fisicamente di Safiye, così deciderà di lasciare la città alla volta della Germania, non prima di aver chiesto perdono a Fekeli e salutato la sua amata Mujgan.

Zuleyha, invece, troverà la lettera di Safiye nella borsa di Lutfiye e la darà subito a Demir per dimostrargli che Adnan senior non ha violentato la madre di Fikret. Yaman, infine, tappezzerà Cukurova di manifesti col contenuto della lettera in questione, suscitando lo scontento di Fekeli, Zuleyha e Lutfiye.