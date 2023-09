Federica Aversano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista a Lollo Magazine. Tra i vari argomenti affrontati dalla giovane campana c'è stato spazio per parlare anche dei nuovi tronisti del dating show. Scendendo nel dettaglio, Federica ha rivelato di essere rimasta colpita da Brando: se avesse avuto qualche anno in meno, non avrebbe perso tempo per corteggiarlo.

Le parole dell'ex corteggiatrice

Federica Aversano conosce molto bene le dinamiche di Uomini e donne: prima ha corteggiato Matteo Ranieri e non è stata scelta, poi è stata chiamata da Maria De Filippi per salire sul trono ma ha abbandonato il percorso senza scegliere nessuno.

In un'intervista a Lollo Magazine, la giovane campana ha commentato i nuovi tronisti della stagione 2023/2024. In particolare, è rimasta colpita da Brando: "Se io avessi avuto 20 anni, mi sarebbe piaciuto molto. Molto carino, un bel tipo". Secondo il suo punto di vista, anche Cristian sembra un ragazzo dolcissimo mentre di Manuela Carriero penso che a primo impatto le ha fatto una bella impressione: "Sono carinissimi". Tuttavia, si è riservata di vedere come si comporteranno durante il percorso nel dating show.

Il commento sulla sua esperienza e sulla rottura dei 'Nicotelli'

Parlando della sua esperienza a Uomini e Donne, Federica Aversano ha confidato di avere dei bellissimi ricordi sia come corteggiatrice sia come tronista.

Secondo lei, la cosa principale quando si intraprende un percorso in un programma come quello ideato da Maria De Filippi è pensare che l'obbiettivo principale è "innamorarsi". Dunque, tutto il resto deve essere messo in secondo piano.

Per quanto riguarda l'epilogo della coppie nate questa stagione, l'ex volto ha riferito che un po' se lo aspettava visto che non ha visto nessuno di loro scegliere con convinzione.

Su Federico Nicotera e Carola Carpanelli, Federica ha preferito non schierarsi dalla parte di nessuno, ma è convinta che i due avevano dei caratteri completamenti opposti.

Chi è Brando?

Brando è uno dei tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne. [VIDEO]Nel video di presentazione il 22enne originario di Treviso ha spiegato di voler conoscere una donna che lo faccia cambiare idea sul "per sempre".

Il motivo? Era convinto che suo padre fosse un eroe, ma cambiò modo di pensare quando i suoi genitori si separarono. Brando proviene da una famiglia di artisti e fino all'età di 3 anni ha vissuto a Miami. La mamma e la nonna sono i suoi punti fermi, mentre di sé stesso ha raccontato di essere una persona che si mette molto in gioco. In ambito lavorativo ha avuto varie esperienze: aiuto cuoco, calciatore, cameriere e maestro di sci.