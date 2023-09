Si è appena conclusa la messa in onda di una nuova puntata di U&D: oggi, mercoledì 13 settembre, è stata trasmessa la terza parte della registrazione del 24 agosto, quella quasi interamente dedicata al confronto tra Francesca e Manuel di Temptation Island. A colpire i telespettatori, però, è stata la proposta che Maria De Filippi ha fatto alla ragazza: quando si sentirà pronta, potrà chiamare la redazione e le sarà dato il trono.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

La conduttrice di U&D ha detto no al trono per Francesca Sorrentino, ma il suo non è stato un rifiuto definitivo.

La puntata che è stata trasmessa in tv il 13 settembre, infatti, ha chiarito il pensiero di Maria sulla protagonista di Temptation Island che il pubblico avrebbe tanto voluto sulla poltrona rossa.

"Per tutta l'estate ti hanno richiesta come tronista e anche la redazione è venuta a chiedermi cosa ne pensavo", ha esordito De Filippi nella spiegazione del perché la ragazza non figura nel cast del Trono Classico 2023/2024.

La padrona di casa del dating-show, però, ha preferito aspettare perché secondo lei il cuore della giovane non sarebbe ancora libero: "Non sei pronta, e si vede anche dalla rabbia che hai quando parli di Manuel".

Francesca non ha trattenuto le lacrime mentre la presentatrice le parlava dei sentimenti che proverebbe per l'ex fidanzato, e questo potrebbe aver confermato il legame ancora in essere tra i due.

Il tifo dell'opinionista di U&D

Gianni Sperti è subito intervenuto per chiedere il trono immediato per Francesca, soprattutto perché potrebbe aiutarla a voltare pagina in modo definitivo dopo due anni e mezzo accanto ad un uomo che l'ha lasciata più volte.

La presentatrice di U&D non ha cambiato idea e ha ripetuto che attualmente Sorrentino non è pronta a conoscere altri ragazzi e potrebbe sprecare un'occasione, ma prima di salutarla le ha fatto una proposta.

"Se vuoi fare la tronista, alza il telefono e chiamaci. Davvero. Se avrai voglia. E poi sei intelligente, capirai tu se è il caso", ha detto Maria spiazzando il pubblico presente e quello a casa.

La protagonista di Temptation Island ha apprezzato molto le parole della padrona di casa del dating-show e, senza farsi prendere dall'entusiasmo, ha accettato il consiglio di aspettare prima di buttarsi in una nuova esperienza sentimentale.

Il parere di chi guarda U&D

Il confronto tra Manuel e Francesca ha monopolizzato la puntata di U&D del 13 settembre, soprattutto perché lui ha fatto fatica ad ammettere che proverebbe gelosia se sapesse che lei si è fidanzata con un altro.

"Non è pronta, come non lo sono io", ha detto Maura quando gli è stato chiesto se secondo lui Sorrentino avrebbe dovuto accettare il trono immediatamente oppure no.

"Ma pensa a te", ha risposto piccata la ragazza che in questi mesi è entrata nel cuore dei telespettatori per trasparenza e sincerità.

Anche se era tentata dal dire sì a Maria (e quindi ad accomodarsi affianco a Brando, Cristian e Manuela), la concorrente di Temptation Island ha concluso la sua ospitata dicendo: "Torno a casa".

I fan del dating-show, però, si augurano che prima o poi Francesca decida di mettersi in gioco e di accantonare una volta per tutte Manuel e la storia d'amore che tanto l'ha fatta soffrire negli ultimi anni.